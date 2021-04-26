COVID-19. В Украине выявили 5000 заболевших, в лидерах остается Днепропетровская область
За сутки, 25 апреля, в Украине выявили 5062 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7930), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Днепропетровской области (676). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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Также выявили высокую заболеваемость в Одесской (397), Николаевской (375) и Киевской (305) областях.
Был госпитализирован 2061 человек (днем ранее – 3688), умерли – 195 (231), выздоровели – 6910 (6574) пациентов.
Всего за 25 апреля было сделано 25 248 (54 270) тестов на коронавирус, методом ПЦР – 15 379 (26432), ИФА – 2853 (6316), экспресс-тестами на антиген – 7016 (21 522). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 2 030 333 заболевших COVID-19: выздоровели – 1 579 438 человек, умерли – 42 518.
Статистика по Киеву и областям:
Киев – 256 (330);
Винницкая область – 60 (119);
Волынская – 198 (228);
Днепропетровская – 676 (1034);
Донецкая – 265 (582);
Житомирская – 192 (277);
Закарпатская – 41 (34);
Запорожская – 135 (252);
Ивано-Франковская – 44 (65);
Киевская – 305 (441);
Кировоградская – 203 (186);
Луганская – 45 (52);
Львовская – 311 (294);
Николаевская – 375 (350);
Одесская – 397 (481);
Полтавская – 106 (187);
Ровенская – 144 (255);
Сумская – 182 (409);
Тернопольская – 207 (220);
Харьковская – 313 (954);
Херсонская – 80 (225);
Хмельницкая – 40 (341);
Черкасская – 277 (247);
Черновицкая – 96 (115);
Черниговская – 114 (252).
Нет данных с временно оккупированных Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- На этой неделе в Украине продлили карантин и режим ЧС до 30 июня. При этом Минздрав прогнозирует: Киев и пять областей могут выйти из красной зоны карантина на следующей неделе.
- 24 апреля Кабмин отменил карантин красной зоны в Одессе.
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