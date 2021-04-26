COVID-19. В Украине выявили 5000 заболевших, в лидерах остается Днепропетровская область

За сутки, 25 апреля, в Украине выявили 5062 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7930), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Днепропетровской области (676). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Также выявили высокую заболеваемость в Одесской (397), Николаевской (375) и Киевской (305) областях.

Был госпитализирован 2061 человек (днем ранее – 3688), умерли – 195 (231), выздоровели – 6910 (6574) пациентов.

Всего за 25 апреля было сделано 25 248 (54 270) тестов на коронавирус, методом ПЦР – 15 379 (26432), ИФА – 2853 (6316), экспресс-тестами на антиген – 7016 (21 522). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 2 030 333 заболевших COVID-19: выздоровели – 1 579 438 человек, умерли – 42 518.

Статистика по Киеву и областям:

Киев – 256 (330);

Винницкая область – 60 (119);

Волынская – 198 (228);

Днепропетровская – 676 (1034);

Донецкая – 265 (582);

Житомирская – 192 (277);

Закарпатская – 41 (34);

Запорожская – 135 (252);

Ивано-Франковская – 44 (65);

Киевская – 305 (441);

Кировоградская – 203 (186);

Луганская – 45 (52);

Львовская – 311 (294);

Николаевская – 375 (350);

Одесская – 397 (481);

Полтавская – 106 (187);

Ровенская – 144 (255);

Сумская – 182 (409);

Тернопольская – 207 (220);

Харьковская – 313 (954);

Херсонская – 80 (225);

Хмельницкая – 40 (341);

Черкасская – 277 (247);

Черновицкая – 96 (115);

Черниговская – 114 (252).

Нет данных с временно оккупированных Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Дарья Мостовая

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