Ляшко передал "публичный привет" трем областям из-за вакцинации от COVID-19

Главсанврач Виктор Ляшко передал на брифинге публичный привет главам департаментов трех областей из-за нарушений алгоритма вакцинации против коронавируса.

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Хотел бы передать публичный привет трем главам департаментов здравоохранения трех областей: Харьковской, Одесской и Запорожской.

По его словам, это единственные области, которые нарушили алгоритм вакцинации Минздрава и еще не использовали все вакцины с первой партии препарата Covishield (Oxford-AstraZeneca). Главсанврач сказал, что на следующей неделе в этих областях будут проведены мониторинговые визиты, чтобы выявить "потенциальные проблемы".

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Кроме того, Ляшко отметил, что в Украину сегодня прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. Для использования этой вакцины в областях будет открыто 1950 пунктов вакцинации, меньше всего – в Запорожской (29).

Поэтому передаю очередной публичный привет руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду отслеживать, как будет использоваться вакцина и как будет организован к ней доступ всем, кто нуждается в прививке, – сказал Ляшко.

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Марк Сировой

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