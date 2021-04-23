UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ляшко передал "публичный привет" трем областям из-за вакцинации от COVID-19

23.04.2021, 10:54
Ляшко передал
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Главсанврач Виктор Ляшко передал на брифинге публичный привет главам департаментов трех областей из-за нарушений алгоритма вакцинации против коронавируса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Хотел бы передать публичный привет трем главам департаментов здравоохранения трех областей: Харьковской, Одесской и Запорожской.

По его словам, это единственные области, которые нарушили алгоритм вакцинации Минздрава и еще не использовали все вакцины с первой партии препарата Covishield (Oxford-AstraZeneca). Главсанврач сказал, что на следующей неделе в этих областях будут проведены мониторинговые визиты, чтобы выявить "потенциальные проблемы".

Читайте также: Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года

Кроме того, Ляшко отметил, что в Украину сегодня прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. Для использования этой вакцины в областях будет открыто 1950 пунктов вакцинации, меньше всего – в Запорожской (29).

Поэтому передаю очередной публичный привет руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду отслеживать, как будет использоваться вакцина и как будет организован к ней доступ всем, кто нуждается в прививке, – сказал Ляшко.

  • На сегодня в Украину поставили четыре партии вакцин против коронавируса: в феврале Covishield (500 000 доз), в апреле – CoronaVac (215 000), Pfizer-BioNtceh (117 000) и AstraZeneca (367 000).
  • За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 16 169 человек: в Харьковской области – 499, Одесской – 837, Запорожской – 1084. С начала иммунизации от COVID-19 привили 508 044 человека, двумя дозами – пятерых.

Читайте также: Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко запорожская область вакцина харьковская область одесская область коронавирус COVID-19 AstraZeneca
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 