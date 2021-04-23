Ляшко передал "публичный привет" трем областям из-за вакцинации от COVID-19
Главсанврач Виктор Ляшко передал на брифинге публичный привет главам департаментов трех областей из-за нарушений алгоритма вакцинации против коронавируса.
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Хотел бы передать публичный привет трем главам департаментов здравоохранения трех областей: Харьковской, Одесской и Запорожской.
По его словам, это единственные области, которые нарушили алгоритм вакцинации Минздрава и еще не использовали все вакцины с первой партии препарата Covishield (Oxford-AstraZeneca). Главсанврач сказал, что на следующей неделе в этих областях будут проведены мониторинговые визиты, чтобы выявить "потенциальные проблемы".
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Кроме того, Ляшко отметил, что в Украину сегодня прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. Для использования этой вакцины в областях будет открыто 1950 пунктов вакцинации, меньше всего – в Запорожской (29).
Поэтому передаю очередной публичный привет руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду отслеживать, как будет использоваться вакцина и как будет организован к ней доступ всем, кто нуждается в прививке, – сказал Ляшко.
- На сегодня в Украину поставили четыре партии вакцин против коронавируса: в феврале Covishield (500 000 доз), в апреле – CoronaVac (215 000), Pfizer-BioNtceh (117 000) и AstraZeneca (367 000).
- За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 16 169 человек: в Харьковской области – 499, Одесской – 837, Запорожской – 1084. С начала иммунизации от COVID-19 привили 508 044 человека, двумя дозами – пятерых.
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