Кабмин отменяет карантин красной зоны в Одесской области

Правительство отменяет карантин красной зоны в Одесской области, который был введен в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

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По словам Немчинова, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила:

– отменить карантин красной зоны в Одесской области с 25 апреля;

– ввести в Одесской области карантин желтой зоны с того же дня.

Посмотреть список ограничений карантина желтой зоны можно здесь.

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В Одесской области за прошедшие сутки выявили 841 нового заболевшего коронавирусом.

Вчера в Минздраве спрогнозировали скорый выход из красной зоны карантина Киева, Одесской и еще четырех областей.

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Марк Сировой

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