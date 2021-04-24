Кабмин отменяет карантин красной зоны в Одесской области
24.04.2021, 13:28
Одесса (фото - Depositphotos.com)
Правительство отменяет карантин красной зоны в Одесской области, который был введен в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.
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По словам Немчинова, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила:
– отменить карантин красной зоны в Одесской области с 25 апреля;
– ввести в Одесской области карантин желтой зоны с того же дня.
Посмотреть список ограничений карантина желтой зоны можно здесь.
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- В Одесской области за прошедшие сутки выявили 841 нового заболевшего коронавирусом.
- Вчера в Минздраве спрогнозировали скорый выход из красной зоны карантина Киева, Одесской и еще четырех областей.
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