Коронавирус. В Украине – под 13 000 новых заболевших, лидер – Днепропетровская область
За сутки 23 апреля в Украине выявили 12 711 заболевших коронавирусом (днем ранее – 14 277), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Днепропетровской области (1268) и в Киеве (1027). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также выявили высокую заболеваемость в Харьковской (964 новых случая коронавируса), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
За сутки в Украине умерли 392 больных коронавирусом (днем ранее - 434), выздоровели – 13 687 (18 964), были госпитализированы – 3508 (3728). Вакцинировали 14 339 человек (16 169).
В стране вчера сделали тестов 92 136 на коронавирус (95 740): методом ПЦР – 40 734 (41 305), ИФА – 17 731 (18 360), экспресс-тестом – 33 671 (36 075).
С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 2 017 341 заболевшего COVID-19: выздоровели – 1 565 954 человек, умерли – 42 092. Вакцинированы 522 385 украинцев, полностью (двумя дозами) – пятеро.
Читайте также: Ляшко передал "публичный привет" трем областям из-за вакцинации от COVID-19
Суточные данные вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1027 новых случаев коронавируса / 1350 вакцинированных;
Винницкая область – 332 / 494;
Волынская – 346 / 325;
Днепропетровская – 1268 / 1108;
Донецкая – 754 / 655;
Житомирская – 288 / 357;
Закарпатская – 219 / 657;
Запорожская – 621 / 1128;
Ивано-Франковская – 123 / 383;
Киевская – 815 / 406;
Кировоградская – 197 / 299;
Луганская – 255 / 316;
Львовская – 747 / 673;
Николаевская – 299 / 382;
Одесская – 841 / 948;
Полтавская – 641 / 255;
Ровенская – 518 / 497;
Сумская – 370 / 147;
Тернопольская – 268 / 284;
Харьковская – 964 / 1353;
Херсонская – 201 / 417;
Хмельницкая – 479 / 719;
Черкасская – 592 / 300;
Черновицкая – 166 / 550;
Черниговская – 380 / 336.
Нет данных с временно оккупированных Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- На этой неделе в Украине продлили карантин и режим ЧС до 30 июня. При этом Минздрав прогнозирует: Киев и пять областей могут выйти из красной зоны карантина на следующей неделе.
- Вчера в Украину прибыла партия вакцины AstraZeneca (367 000 доз) с корейского завода. Это четвертая партия прививок в стране. Ранее были доставлены Covishield / Oxford-AstrZeneca (500 000 доз), CoronaVac (215 000), Pfizer-BioNtceh (117 000).
Читайте также: Кабмин установил размер компенсаций в случае инвалидности или смерти вследствие вакцинации
Комментарии