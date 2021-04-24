Коронавирус. В Украине – под 13 000 новых заболевших, лидер – Днепропетровская область

За сутки 23 апреля в Украине выявили 12 711 заболевших коронавирусом (днем ранее – 14 277), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Днепропетровской области (1268) и в Киеве (1027). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Также выявили высокую заболеваемость в Харьковской (964 новых случая коронавируса), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

За сутки в Украине умерли 392 больных коронавирусом (днем ранее - 434), выздоровели – 13 687 (18 964), были госпитализированы – 3508 (3728). Вакцинировали 14 339 человек (16 169).

В стране вчера сделали тестов 92 136 на коронавирус (95 740): методом ПЦР – 40 734 (41 305), ИФА – 17 731 (18 360), экспресс-тестом – 33 671 (36 075).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 2 017 341 заболевшего COVID-19: выздоровели – 1 565 954 человек, умерли – 42 092. Вакцинированы 522 385 украинцев, полностью (двумя дозами) – пятеро.

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Суточные данные вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1027 новых случаев коронавируса / 1350 вакцинированных;

Винницкая область – 332 / 494;

Волынская – 346 / 325;

Днепропетровская – 1268 / 1108;

Донецкая – 754 / 655;

Житомирская – 288 / 357;

Закарпатская – 219 / 657;

Запорожская – 621 / 1128;

Ивано-Франковская – 123 / 383;

Киевская – 815 / 406;

Кировоградская – 197 / 299;

Луганская – 255 / 316;

Львовская – 747 / 673;

Николаевская – 299 / 382;

Одесская – 841 / 948;

Полтавская – 641 / 255;

Ровенская – 518 / 497;

Сумская – 370 / 147;

Тернопольская – 268 / 284;

Харьковская – 964 / 1353;

Херсонская – 201 / 417;

Хмельницкая – 479 / 719;

Черкасская – 592 / 300;

Черновицкая – 166 / 550;

Черниговская – 380 / 336.

Нет данных с временно оккупированных Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой

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