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Кабмин установил размер компенсаций в случае инвалидности или смерти вследствие вакцинации

23.04.2021, 22:17
Кабмин установил размер компенсаций в случае инвалидности или смерти вследствие вакцинации - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабмин определил размер и порядок выплаты финансовой компенсации в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление от 31 марта опубликовано на сайте правительства.

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В документе отмечается, что в случае получения компенсации за осложнения по процедуре Всемирной организации здравоохранения в рамках программы COVAX Кабмин не будет выплачивать компенсацию.

Для выплат компенсаций правительство выделило 55,9 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.

В случае инвалидности, полученной вследствие вакцинации, Кабмин установил такие компенсации:

- для людей с инвалидностью I группы — 400-кратный размер прожиточного минимума (908 000 грн);

- для людей с инвалидностью II группы – 350-кратный размер прожиточного минимума (794 500 грн);

- для людей с инвалидностью III группы – 300-кратный размер прожиточного минимума (681 000 грн).

В случае смерти человека его родственники или иждивенцы получат компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,7 млн грн).

Расследование и установление причинной связи между инвалидностью или смертью и вакцинацией будет осуществлять группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации с оформлением соответствующего протокола расследования по форме, утвержденной Минздравом.

С порядком предоставления компенсаций можно подробно ознакомиться на сайте Кабмина

В марте стало известно, что правительство намерено освободить от ответственности производителей вакцин против коронавируса, поскольку вакцины разрабатывались экстренно, их исследования продолжаются и в условиях пандемии именно государства берут на себя ответственность. Это также необходимо для получения вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX.

Вадим Ребрина
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кабмин вакцинация коронавирус
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