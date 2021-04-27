Коронавирус. Минздрав предлагает вывести Киев из красной зоны
27.04.2021, 09:49
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Киев будет следующим регионом, который выйдет из красной зоны эпидемиологической опасности, заявил на брифинге сегодня, 27 апреля 2021 года, министр здравоохранения Максим Степанов.
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По словам Степанова, Минздрав подготовил представление в комиссию по чрезвычайным ситуациям с предложением вывести Киев из красной зоны.
Министр отметил, что в Киеве нет превышения критериев Минздрава по всем показателям.
- 20 марта 2021 года в Киеве ввели локдаун. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- 14 апреля локдаун в Киеве продлили до конца месяца.
- В красной зоне эпидопасности сейчас находятся Киев и девять областей: карта.
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