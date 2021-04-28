Киев попал в желтую зону карантина из красной
28.04.2021, 18:57
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
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Киев по результатам заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям попали в желтую карантинную зону из красной. Об этом говорится в Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова.
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Ограничения желтой зоны будут установлены в столице уже с первого мая. Полный перечень ограничений в желтой зоне можно прочитать здесь.
- 20 марта 2021 года в Киеве ввели локдаун. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- 14 апреля локдаун в Киеве продлили до конца месяца.
- В красной зоне эпидопасности сейчас находятся Киев и девять областей: карта.
- Вчера, 27 апреля, глава МОЗ Степанов заявил, что будет рекомендовать вывести Киев из красной зоны эпидемиологической опасности.
- Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с первого мая в Киеве отменят локдаун.
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