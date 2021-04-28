Киев попал в желтую зону карантина из красной

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Киев по результатам заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям попали в желтую карантинную зону из красной. Об этом говорится в Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова.

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Ограничения желтой зоны будут установлены в столице уже с первого мая. Полный перечень ограничений в желтой зоне можно прочитать здесь.

Станислав Стороженко

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