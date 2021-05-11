Коронавирус. За сутки 2208 новых случаев, больше всего – Донецкой и Харьковской областях
Вчера, 10 мая, в Украине выявили 2208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2817), выздоровели 8617 пациентов (днем ранее – 9002). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 89 детей и 34 медиков. Госпитализированы 1084 человек (сутками ранее – 1414), выписаны из больниц 606 пациентов (сутками ранее – 1279), 119 пациентов умерли (сутками ранее – 119).
Официально за 10 мая сделаны 21 974 тестов на коронавирус (21 883 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 13 349, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 3467, экспресс-тестов на антиген – 5158.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 124 535 заболевших COVID-19, из них 1 777 370 выздоровели, 46 631 человек умер. Проведено более 9,6 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Донецкая – 325 заболевших за сутки;
Харьковская – 213;
Днепропетровская – 191;
Запорожская – 169;
Николаевская – 132;
Черкасская – 128;
Волынская – 105;
Киев – 98;
Полтавская – 97;
Одесская – 86;
Киевская – 76;
Ровенская – 76;
Кировоградская – 67;
Черновицкая – 63;
Тернопольская – 62;
Сумская – 51;
Львовская – 50;
Закарпатская – 43;
Винницкая – 39;
Херсонская – 38;
Черниговская – 37;
Ивано-Франковская – 31;
Житомирская – 16;
Луганская – 15;
Хмельницкая – 0.
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