Коронавирус. За сутки 2208 новых случаев, больше всего – Донецкой и Харьковской областях

Вчера, 10 мая, в Украине выявили 2208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2817), выздоровели 8617 пациентов (днем ранее – 9002). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 89 детей и 34 медиков. Госпитализированы 1084 человек (сутками ранее – 1414), выписаны из больниц 606 пациентов (сутками ранее – 1279), 119 пациентов умерли (сутками ранее – 119).

Официально за 10 мая сделаны 21 974 тестов на коронавирус (21 883 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 13 349, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 3467, экспресс-тестов на антиген – 5158.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 124 535 заболевших COVID-19, из них 1 777 370 выздоровели, 46 631 человек умер. Проведено более 9,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Донецкая – 325 заболевших за сутки;

Харьковская – 213;

Днепропетровская – 191;

Запорожская – 169;

Николаевская – 132;

Черкасская – 128;

Волынская – 105;

Киев – 98;

Полтавская – 97;

Одесская – 86;

Киевская – 76;

Ровенская – 76;

Кировоградская – 67;

Черновицкая – 63;

Тернопольская – 62;

Сумская – 51;

Львовская – 50;

Закарпатская – 43;

Винницкая – 39;

Херсонская – 38;

Черниговская – 37;

Ивано-Франковская – 31;

Житомирская – 16;

Луганская – 15;

Хмельницкая – 0.

21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года.

23 апреля в Украину в рамках программы COVAX было поставлено более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio.

27 апреля в Украине началась вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет.

В мае, по словам главы МОЗ Степанова, Украина получит почти 1 млн доз вакцины Pfizer.

Денис Юдин

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