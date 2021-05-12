Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях – Bloomberg

Эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую закупает Украина, в реальных условиях оказалась выше, чем при клинических испытаниях. О результатах исследования в Индонезии сообщает Bloomberg.

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В столице Индонезии Джакарте наблюдали за 128 290 медицинскими работниками с января по март. Оказалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти, а 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы. Об этом представители Минздрава Индонезии рассказали на пресс-конференции сегодня, 12 мая.

94% вакцинированных медиков оказались защищены и от протекания COVID-19 с симптомами – результат, значительно превышающий полученные в ходе клинических испытаний показатели.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин обнародовал результаты исследования на меньшей выборке, в котором участвовали 25 374 человека. В нем были получены те же данные об эффективности, при чем от смерти CoronaVac защитил в 100% случаев.

По словам Садикина, наблюдается очень резкое снижение количества госпитализаций и смертей среди медицинских работников.

Представитель китайской компании SinoVac, которая производит вакцину CoronaVac, заявил, что не может комментировать индонезийские исследования, пока не получит более подробную информацию.

Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net .

. 13 апреля 2021 года вакциной CoronaVac начали прививать от коронавируса в Украине.

9 мая в Украину доставили третью партию вакцины CoronaVac, 500 000 доз.

Денис Юдин

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