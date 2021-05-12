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Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях – Bloomberg

12.05.2021, 11:58
Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях – Bloomberg - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

Эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую закупает Украина, в реальных условиях оказалась выше, чем при клинических испытаниях. О результатах исследования в Индонезии сообщает Bloomberg.

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В столице Индонезии Джакарте наблюдали за 128 290 медицинскими работниками с января по март. Оказалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти, а 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы. Об этом представители Минздрава Индонезии рассказали на пресс-конференции сегодня, 12 мая.

94% вакцинированных медиков оказались защищены и от протекания COVID-19 с симптомами – результат, значительно превышающий полученные в ходе клинических испытаний показатели.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин обнародовал результаты исследования на меньшей выборке, в котором участвовали 25 374 человека. В нем были получены те же данные об эффективности, при чем от смерти CoronaVac защитил в 100% случаев.

По словам Садикина, наблюдается очень резкое снижение количества госпитализаций и смертей среди медицинских работников.

Представитель китайской компании SinoVac, которая производит вакцину CoronaVac, заявил, что не может комментировать индонезийские исследования, пока не получит более подробную информацию.

  • Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.
  • 13 апреля 2021 года вакциной CoronaVac начали прививать от коронавируса в Украине.
  • 9 мая в Украину доставили третью партию вакцины CoronaVac, 500 000 доз.
Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19 Sinovac CoronaVac
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