Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях – Bloomberg
Эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую закупает Украина, в реальных условиях оказалась выше, чем при клинических испытаниях. О результатах исследования в Индонезии сообщает Bloomberg.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В столице Индонезии Джакарте наблюдали за 128 290 медицинскими работниками с января по март. Оказалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти, а 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы. Об этом представители Минздрава Индонезии рассказали на пресс-конференции сегодня, 12 мая.
94% вакцинированных медиков оказались защищены и от протекания COVID-19 с симптомами – результат, значительно превышающий полученные в ходе клинических испытаний показатели.
Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин обнародовал результаты исследования на меньшей выборке, в котором участвовали 25 374 человека. В нем были получены те же данные об эффективности, при чем от смерти CoronaVac защитил в 100% случаев.
По словам Садикина, наблюдается очень резкое снижение количества госпитализаций и смертей среди медицинских работников.
Представитель китайской компании SinoVac, которая производит вакцину CoronaVac, заявил, что не может комментировать индонезийские исследования, пока не получит более подробную информацию.
- Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.
- 13 апреля 2021 года вакциной CoronaVac начали прививать от коронавируса в Украине.
- 9 мая в Украину доставили третью партию вакцины CoronaVac, 500 000 доз.
Комментарии