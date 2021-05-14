Полностью привитые от коронавируса американцы, то есть те, кто получил предписанное число доз, могут не носить маски не соблюдать дистанцию, если только этого не требуют федеральные, местные, племенные или другие законы/правила/постановления, в том числе в сфере бизнеса и работы. Об этом заявила глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

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"Если вы полностью иммунизированы, то можете снова начинать жить так, как до пандемии. Мы так долго ждали этого момента", – объявила она.

По ее словам, вакцинированные с ослабленным иммунитетом, прежде чем снять маску, должны проконсультироваться с врачом. Привитые, у которых симптомы COVID-19, обязаны снова надевать ее.

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Новые рекомендации вышли спустя две недели после предыдущих, причем после тех обновлений в США все громче слышалось недовольство тем, что CDC якобы "дует на воду" и проявляет излишнюю осторожность.

Теперь, когда в интенсивно вакцинируемой стране резко упали случаи новых заражений, а медики разрешили прививать дозами Pfizer-BioNTech подростков, власти решили снять все ограничения для полностью иммунизированных.

"Мы получили новые данные, что вакцины реально работают, в том числе против разных вариантов вируса, и что привитые с меньшей вероятностью заражают других", – подчеркнули в CDC.

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В ведомстве надеются, что решение простимулирует к вакцинации тех, кто по каким-либо причинам пока не сделал этого.

Президент США Джо Байден также снял маску и заявил в обращении к народу, что "это великий день". Он был более прямолинейным: "Вы либо привиты, либо в маске".

В США человек считается полностью вакцинированным через две недели после второй дозы Рfizer или Moderna, или через такой же срок после однократной дозы Johnson & Johnson.

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Евгений Пилипенко

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