Ляшко: У нас сейчас нет столько вакцины, чтобы привить от COVID-19 всех желающих
Пока что вакцины от коронавируса для всех желающих не хватает, поэтому прививать будут только приоритетные группы – старше 65 лет. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил главный санврач Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Есть все желающие и есть возможности системы охраны здоровья, и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 000 доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении", – отметил замглавы Минздрава.
По его словам, сейчас "делается все возможное", чтобы начать вакцинацию людей из списка ожидания в Дие на этих выходных, но приоритетом пока остаются пожилые в возрасте 65 лет и старше – в Дие таких насчитывается 23 900 человек.
- В феврале 2021 года премьер Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 в течение года.
- 11 мая он подчеркнул, что вакцинация тех, кто записался через Дию, будет проводиться по выходным – стартует она 15 мая.
Читайте также: Степанов пишет письма, а Шмыгаль названивает в Индию. Хотят больше доз вакцины Novavax
Комментарии