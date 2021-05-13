Ляшко: У нас сейчас нет столько вакцины, чтобы привить от COVID-19 всех желающих

Пока что вакцины от коронавируса для всех желающих не хватает, поэтому прививать будут только приоритетные группы – старше 65 лет. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Есть все желающие и есть возможности системы охраны здоровья, и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 000 доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении", – отметил замглавы Минздрава.

По его словам, сейчас "делается все возможное", чтобы начать вакцинацию людей из списка ожидания в Дие на этих выходных, но приоритетом пока остаются пожилые в возрасте 65 лет и старше – в Дие таких насчитывается 23 900 человек.

В феврале 2021 года премьер Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 в течение года.

11 мая он подчеркнул, что вакцинация тех, кто записался через Дию, будет проводиться по выходным – стартует она 15 мая.

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Дарья Мостовая

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