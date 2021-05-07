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Степанов пишет письма, а Шмыгаль названивает в Индию. Хотят больше доз вакцины Novavax

07.05.2021, 10:20
Степанов пишет письма, а Шмыгаль названивает в Индию. Хотят больше доз вакцины Novavax - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Винницкой ОГА)

Украина рассчитывает на увеличение запланированных объемов поставок в 2021 году антикоронавирусной вакцины Novavax с 10 млн до 15 млн доз и объема первой партии с 2 до 4 млн доз. Об этом пишет в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Сообщается, что "состоялась плодотворная встреча" с 80-летним миллиардером-основателем крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute of India Сайрусом Пунаваллой.

Первая партия вакцины Novavax, которую американская компания производит на мощностях Института сыворотки крови Индии, "должна поступить в Украину до конца лета".

СПРАВКА. NVX-CoV2373 – созданная с применением генной инженерии вакцина компании Novavax, состоящая из стабильного префузионного (имеющего пространственную конфигурацию до соединения с рецептором на мембране клетки человека) S-белка коронавируса, выращенного на культурах клеток насекомых. 5 мкг белка смешивается для усиления иммунного ответа с 50 мкг сапонинового адъюванта Matrix M™. Такая вакцина не может ни "заразить" организм, ни размножаться в клетках. Она стабильна при температуре 2—8°C, будет поставляться в готовой для инъекции форме раствора.

Степанов уточнил – "в июле-августе".

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Министр посетовал, что Индия все еще не сняла запрет на экспорт другой "уже проплаченной" вакцины – CoviShield (Oxford-AstraZeneca), которой еще до 31 марта Украина должна была получить 1,5 млн доз.

Степанов заявил, что "написал ряд писем индийскому правительству", а премьер Денис Шмыгаль "несколько раз обращался к своему индийскому коллеге с просьбой дать разрешение на экспорт вакцин".

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Евгений Пилипенко
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