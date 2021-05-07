Они отказались от всего, кроме кислорода. Украина решила помочь Индии в борьбе с COVID-19

Украинские власти решили поддержать Индию в борьбе с коронавирусом, выделив ей помощь в виде баллонов с кислородом – именно он сейчас там нужнее всего. Об этом в эфире передачи Право на владу на 1+1 заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

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"Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и другие страны, мы обратились спросили – какая помощь может быть предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода. Поэтому Украина готова предоставить Индии кислород, сейчас технически отрабатываются эти вопросы", – подчеркнул премьер.

Он отметил, что такой шаг позволит Украине оказаться в кругу тех государств, которые поддерживают Индию в ее нынешней ситуации.

На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксировали самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.

1 мая в Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших COVID.

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Дарья Мостовая

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