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Они отказались от всего, кроме кислорода. Украина решила помочь Индии в борьбе с COVID-19

07.05.2021, 06:23
Они отказались от всего, кроме кислорода. Украина решила помочь Индии в борьбе с COVID-19 - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украинские власти решили поддержать Индию в борьбе с коронавирусом, выделив ей помощь в виде баллонов с кислородом – именно он сейчас там нужнее всего. Об этом в эфире передачи Право на владу на 1+1 заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

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"Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и другие страны, мы обратились спросили – какая помощь может быть предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода. Поэтому Украина готова предоставить Индии кислород, сейчас технически отрабатываются эти вопросы", – подчеркнул премьер.

Он отметил, что такой шаг позволит Украине оказаться в кругу тех государств, которые поддерживают Индию в ее нынешней ситуации.

Читайте также: Украина закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Индии – Ляшко

Дарья Мостовая
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Индия помощь кислород Денис Шмыгаль коронавирус
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