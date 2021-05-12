В Украине сейчас разрабатывают три вакцины от COVID-19 – Ляшко

В Украине сейчас разрабатываются три вакцины от коронавируса. Два из этих проектов финансирует государство, третий — частные инвесторы. Об этом в интервью Сегодня сказал главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, Национальный фонд исследований профинансировал за конкурсной основе разработку двух вакцин.

Первый проект реализуется Институтом биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный.

"Он разрабатывает вакцину, где белок коронавируса выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очистка. Далее этот белок может быть доведен до лекарственной формы. И как, например, рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для доклинических и клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат", – сказал Ляшко.

До сентября ученые будут проводить исследования в лабораторных условиях. Потом начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических исследований, сначала на животных.

"Это длительный процесс. Мы следим сейчас за подходом, а дальше будет приниматься решение, пойдет этот препарат на клинику или не пойдет. Будут публикации и оценки международных экспертов", – сказал Ляшко.

Вторую вакцину разрабатывают в Институте биохимии им. Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко.

"Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии. Результат ожидается на осень. Также этот институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины. Сейчас они ищут возможность, как это сделать, в частности, на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции", – рассказал главсанврач.

Еще одну вакцину разрабатывает частная компания Диапроф-Мед. По словам Ляшко, там заявили, что у них произошла нейтрализация вируса на клетках. Сейчас идет стадия производства лекарственной формы, после чего начнутся клинические испытания.

"Насколько я знаю, разработчики еще работают именно с фармацевтическими компаниями, которые смогут их технологию масштабировать и производить вакцину", – рассказал Ляшко.

16 октября 2020 года депутат Слуги народа Михаил Радуцкий заявил, что правительство выделило более 1 млн грн на "изобретение украинской вакцины" против коронавируса SARS-CoV-2.

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Вадим Ребрина

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