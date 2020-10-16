Лабораториям дали больше 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19 – Радуцкий
Средства перечислены на счета государственных центров во Львове и Харькове, заявил глава комитета Рады по здравоохранению
Правительство выделило более 1 млн грн на "изобретение украинской вакцины" против коронавируса SARS-CoV-2. Такую информацию в эфире шоу Народ проти на канале Украина 24 сообщил нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий.
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По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в Украине есть лаборатории, которые занимаются вакцинами – они в Харькове и Львове.
"Этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы по изобретению украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, больше миллиона во Львов пошло и какая-то сумма в Харьков", – сказал Радуцкий.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина имеет возможности для создания вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней, но об антикоронавирусной ничего не говорил.
Разработка вакцин, особенно против новых патогенов, – сложнейший процесс, ассигнования на который имеют другой порядок цифр, чем озвучено выше.
- Президент Зеленский заявил, что ЕС поможет Украине получить вакцину от коронавируса, которая "не будет вызывать сомнений у ученых", и, говоря о куме Путина Медведчуке, посоветовал не верить в "предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами".
- Депутат партии Зеленского Качура не против испытать на себе российскую вакцину
- Глава МОЗ Степанов допустил закупку российской вакцины. А член медсовета при МОЗ Тодуров заявил, что в Украине ее "уже массово применяют".
- Вакцину от неназванного пока европейского производителя могут испытать на 4200 украинцах-добровольцах в четырех городах.
- Все новости о вакцинах, в том числе против COVID-19, доступны по ссылке.
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