Южная Корея разработала ДНК-вакцину против коронавируса: мартышек защитили, дело за людьми
Создатели вакцины-кандидата GX-19 пишут, что такие ДНК-препараты не нужно хранить и перевозить в холоде, что облегчит логистику в бедных регионах мира
Южнокорейские генетики создали и уже проверяют на людях GX-19 – синтетическую растворимую вакцину против коронавируса на основе молекулы ДНК. Препарат вынуждает организм производить S-белок вируса, который тот использует для заражения клетки, – и тем самым готовит иммунитет к встрече с реальным SARS-CoV-2.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
ДНК-вакцина основана на встраивании в кольцевую молекулу этой нуклеиновой кислоты генетической последовательности, кодирующей определенный вирусный белок. Такую гибридную молекулу тиражируют и доставляют в организм. Клетки "по приказу" вакцины начинают производить запрограммированный вирусный белок: он становится для иммунитета "красной тряпкой для быка".
Фаза I / IIa испытаний на людях началась в июне в Сеуле: вакцинировали 190 здоровых добровольцев от 18 до 50 лет. Пока что промежуточных результатов об этом этапе нет, но в bioRxiv есть доклад об испытаниях на мышах и нечеловекообразных обезьянах.
Читайте также: Предложен способ спрогнозировать исход болезни у заразившихся коронавирусом
У первых генетическая иммунизация вызвала появление не только общесистемных и легочных антител IgG, но и Т-клеток, смещенных в Th1-вариант.
У привитых мартышек быстро развивались нейтрализующие антитела и многофункциональные Т-клетки. Спустя 10 недель после вакцинации их несколькими путями заражали "ударной" дозой коронавируса. У животных не развивалась лихорадка, быстро снижалась вирусная нагрузка – они скоро выздоровели.
Какие еще вакцины против коронавируса создаются и проверяются, можно посмотреть здесь.
- Неформальный лидер пророссийской партии ОПЗЖ Медведчук слетал в РФ к куму, президенту России Путину, и попросил "вакцину против коронавируса в Украину".
- В Украине уже якобы используют такую вакцину РФ, заявил член медсовета при МОЗ Тодуров. Минздрав об этом ничего не знает.
- Президент Зеленский о вакцине "Спутник-5" из России: "Это предвыборный цинизм, Украина получит настоящую вакцину".
- Медики Нидерландов сообщили о первом зарегистрированном летальном случае повторного заболевания коронавирусом.
Читайте также: Испытания вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 приостановили из-за болезни участника
Комментарии