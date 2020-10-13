Южная Корея разработала ДНК-вакцину против коронавируса: мартышек защитили, дело за людьми

Создатели вакцины-кандидата GX-19 пишут, что такие ДНК-препараты не нужно хранить и перевозить в холоде, что облегчит логистику в бедных регионах мира

Южнокорейские генетики создали и уже проверяют на людях GX-19 – синтетическую растворимую вакцину против коронавируса на основе молекулы ДНК. Препарат вынуждает организм производить S-белок вируса, который тот использует для заражения клетки, – и тем самым готовит иммунитет к встрече с реальным SARS-CoV-2.

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ДНК-вакцина основана на встраивании в кольцевую молекулу этой нуклеиновой кислоты генетической последовательности, кодирующей определенный вирусный белок. Такую гибридную молекулу тиражируют и доставляют в организм. Клетки "по приказу" вакцины начинают производить запрограммированный вирусный белок: он становится для иммунитета "красной тряпкой для быка".

Фаза I / IIa испытаний на людях началась в июне в Сеуле: вакцинировали 190 здоровых добровольцев от 18 до 50 лет. Пока что промежуточных результатов об этом этапе нет, но в bioRxiv есть доклад об испытаниях на мышах и нечеловекообразных обезьянах.

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У первых генетическая иммунизация вызвала появление не только общесистемных и легочных антител IgG, но и Т-клеток, смещенных в Th1-вариант.

СПРАВКА. Специфические клетки иммунитета – T-хелперы – различают по выделению определенных сигнальных веществ-цитокинов на два типа: Th1 и Th2. Первые помогают уничтожать внутриклеточных патогенов посредством "убийства" зараженных клеток: этим занимаются Т-киллеры. Вторые связаны с антителами и они борются с заразой вне клетки. Оба типа антагонистичны друг другу: для защиты от той или иной инфекции важен их правильный баланс. Уже известно, что тяжелая форма COVID-19 связана в том числе с Th2-смещенным иммунным ответом и плохим Th1-ответом.

У привитых мартышек быстро развивались нейтрализующие антитела и многофункциональные Т-клетки. Спустя 10 недель после вакцинации их несколькими путями заражали "ударной" дозой коронавируса. У животных не развивалась лихорадка, быстро снижалась вирусная нагрузка – они скоро выздоровели.

Какие еще вакцины против коронавируса создаются и проверяются, можно посмотреть здесь.

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Евгений Пилипенко

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