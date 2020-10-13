Впервые от осложнений COVID-19 умер повторно заболевший пациент. Но случай неоднозначный

Второй эпизод заболевания коронавирусом у пожилой онкобольной женщины из Нидерландов был тяжелее. Обычно при реинфекции болеют легче, чем в первый раз

Нидерландские медики сообщили о первом официально зарегистрированном летальном случае повторного заболевания коронавирусом: после реинфекции от осложнений из-за болезни умерла 89-летняя онкобольная женщина. Об этом пишет пресс-служба Университета в Оксфорде.

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До COVID-19 женщина лечилась от макроглобулинемии Вальденстрема, редкого и неизлечимого типа рака лейкоцитов. При этом ее химиотерапия истощала B-клетки иммунитета, что привело к снижению гуморального (антитеола) иммунитета.

"Однако, было показано, что терапия, истощающая B-клетки, необязательно приводит к опасному для жизни заболеванию. Предполагается, что врожденный иммунный ответ и T-клеточный иммунитет могут быть достаточными для устранения SARS-CoV-2", – уточнили медики.

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По данным авторов, она попала в отделение неотложной помощи в начале 2020 года с лихорадкой и сильным кашлем. ПЦР-тест показал коронавирус. Женщина оставалась в больнице пять суток, после чего симптомы у нее полностью исчезли, за исключением хронической усталости.

Через два дня после нового курса химиотерапии и спустя 59 суток после начала первого эпизода COVID-19 у пациентки снова поднялась температура, появился кашель и одышка. При поступлении в больницу насыщение крови кислородом составляло 90%, частота дыхания была 40 циклов в минуту. ПЦР опять показал ковид. На четвертый и шестой день сыворотку крови тестировали на антитела к SARS-CoV-2 – оба теста были отрицательными. На восьмой день состояние больной ухудшилось, еще через две недели она умерла.

Исследователи расшифровали геномы вируса обоих случаев и подтвердили, что они отличаются, причем степень отличия нельзя объяснить эволюцией патогена in vivo. То есть, у женщины не был "не долечен" первый эпизод – она точно заразилась повторно.

По состоянию на середину октября 2020-го официально подтверждено около трех десятков случаев реинфекции, но во всех предыдущих случаях пациенты выздоравливали.

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Евгений Пилипенко

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