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Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

12.10.2020, 13:00
Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы - Фото
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Пятому президенту Петру Порошенку стало лучше, заявили в Евросолодираности

Пятого президента Петра Порошенко, который заболел коронавирусной болезнью COVID-19, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Евросолидарности.

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В коротком заявлении политсилы говорится, что состояние политика улучшилось.

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Марк Сировой
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