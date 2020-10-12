Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы
12.10.2020, 13:00
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Пятому президенту Петру Порошенку стало лучше, заявили в Евросолодираности
Пятого президента Петра Порошенко, который заболел коронавирусной болезнью COVID-19, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Евросолидарности.
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В коротком заявлении политсилы говорится, что состояние политика улучшилось.
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- 29 сентября 2020-го Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19, отменил поездки по регионам и лечится дома.
- 3 октября Порошенко госпитализировали в киевскую больницу.
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