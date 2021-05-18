В Жулянах разгружают партию вакцины Pfizer-BioNTech: фото

Утром 18 мая в аэропорту "Киев" приземлился самолет с новой партией антикоронавирусной вакцины Pfizer-BioNTech. Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения.

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В нынешней партии – 122 850 доз, то есть с учетом двухдозной схемы иммунизации, этого хватит, чтобы привить около 61 000 человек.

В ведомстве пишут, на неделе ожидается в целом "почти полмиллиона доз" (473 850 и раствор для инъекций) этого биопрепарата по программе COVAX, которую спонсируют богатые страны Запада (в первую очередь) и благотворительные фонды.

Из этой партии 378 000 доз выделят на полную иммунизацию 189 000 работников сферы образования, остальные – для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.





Вчера, 17 мая, регулятор ЕС разрешил до месяца хранить невскрытые флаконы с размороженной вакциной Pfizer-BioNTech в холодильнике.

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Евгений Пилипенко

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