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В Жулянах разгружают партию вакцины Pfizer-BioNTech: фото

18.05.2021, 10:59
В Жулянах разгружают партию вакцины Pfizer-BioNTech: фото - Фото
Фото: Минздрав

Утром 18 мая в аэропорту "Киев" приземлился самолет с новой партией антикоронавирусной вакцины Pfizer-BioNTech. Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения.

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В нынешней партии – 122 850 доз, то есть с учетом двухдозной схемы иммунизации, этого хватит, чтобы привить около 61 000 человек.

Фото: Минздрав

В ведомстве пишут, на неделе ожидается в целом "почти полмиллиона доз" (473 850 и раствор для инъекций) этого биопрепарата по программе COVAX, которую спонсируют богатые страны Запада (в первую очередь) и благотворительные фонды.

Из этой партии 378 000 доз выделят на полную иммунизацию 189 000 работников сферы образования, остальные – для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

Вчера, 17 мая, регулятор ЕС разрешил до месяца хранить невскрытые флаконы с размороженной вакциной Pfizer-BioNTech в холодильнике.

Читайте также: Частота побочек от вакцин Pfizer и AstraZeneca меньше, чем в клинических испытаниях: отчет

Евгений Пилипенко
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