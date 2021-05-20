Как вакцинация Pfizer-BioNTech влияет на тромбоциты: небольшое исследование из Германии

Вакцинация биопрепаратом Pfizer-BioNTech не приводит к "загустеванию" крови так, как это наблюдается при COVID-19. К такому выводу пришла группа ученых Мюнхенского технического университета и Университета Хуманитас, препринт их небольшого исследования выложен на medRxiv.

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мРНК и векторные антикоронавирусные вакцины приводят к сборке в клетках привитого миллиардов единиц вирусного S-белка – иммунитет затем тренируется на них уничтожать настоящий вирус. Субъединичные вакцины могут напрямую вводить эти белки в организм.

Ранее ученые выяснили, что S-белок – протромботический фактор, то есть он способен усиливать образование тромбов. Эта клиническая картина (коагулопатия) часто наблюдается у больных COVID-19. Только один S-белок – без вируса – может дозозависимо усиливать агрегацию тромбоцитов.

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В исследовании приняли участие всего 12 здоровых доноров (67% женщины, средний возраст 28,5 лет) без ранее существовавших заболеваний и не принимавших никаких лекарств. Все вакцинированы.

СПРАВКА. Тромбоциты – небольшие элементы крови c функциями: а) формирование "пробки", закрывающей место повреждения сосуда, б) ускорение реакции плазменного свертывания, в) заживления/регенерации поврежденной ткани. Уменьшение их числа ведет к кровотечениям, увеличение – к тромбозам. Активация тромбоцитов приводит к необратимому переходу в новое состояние: они становятся способными прикрепляться к месту повреждения (адгезия) и друг к другу (агрегация).

Биологи проверили их тромбоциты до вакцинации и после нее, сравнив с активированными при инфекции SARS-CoV-2 тромбоцитами. Выяснилось, что производство S-белка после вакцинации "существенно не изменяет" биологию и функцию тромбоцитов, хотя возможность такого влияния не исключена.

"Исследование показывает, что вакцинация обычно не приводит к активации тромбоцитов или их дисфункциональной реактивности", – подчеркнули авторы.

Они признают, что нужно дальнейшие и более обширные исследования, чтобы охарактеризовать вакцино-индуцированную иммунную тромбоцитопению, крайне редко возникающую после вакцинации векторными вакцинами против SARS-CoV-2.

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Евгений Пилипенко

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