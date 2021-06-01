Теперь в ЕС пустят. ВОЗ одобрила вакцину Coronavac от Sinovac для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac от компании Sinovac, которой производится вакцинация в Украине. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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ВОЗ рекомендовало вакцину для использования по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель.

"Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения", – отмечается в сообщении.

Также в ВОЗ сообщают, что данные об иммуногенности препарата показывают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект и у пожилых людей.

"Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей", – говорят в ВОЗ.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине. С 1 июля в Евросоюзе введут бесплатные сертификаты иммунитета к коронавирусу: доказательство, что носитель такого документа защищен от болезни COVID-19. В сертификате будут учитываться в том числе прививки, которые не одобрены в ЕС, списке вакцин от ВОЗ (те, которые одобрены к использованию в условиях чрезвычайной ситуации по процедуре EUL) . CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине. С 1 июля в Евросоюзе введут бесплатные сертификаты иммунитета к коронавирусу: доказательство, что носитель такого документа защищен от болезни COVID-19. В сертификате будут учитываться в том числе прививки, которые не одобрены в ЕС, но есть в

Отмечается, что одобрение ВОЗ является предварительным условием для поставок вакцины инициативой COVAX.

В список одобренных для экстренного использования вакцин уже входят препараты от Pfizer / BioNTech, Astrazeneca-SKBio, Serum Institute of India, AstraZeneca EU, Janssen, Moderna и Sinopharm.

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Станислав Стороженко

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