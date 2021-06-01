Теперь в ЕС пустят. ВОЗ одобрила вакцину Coronavac от Sinovac для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac от компании Sinovac, которой производится вакцинация в Украине. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
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ВОЗ рекомендовало вакцину для использования по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель.
"Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения", – отмечается в сообщении.
Также в ВОЗ сообщают, что данные об иммуногенности препарата показывают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект и у пожилых людей.
"Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей", – говорят в ВОЗ.
Отмечается, что одобрение ВОЗ является предварительным условием для поставок вакцины инициативой COVAX.
В список одобренных для экстренного использования вакцин уже входят препараты от Pfizer / BioNTech, Astrazeneca-SKBio, Serum Institute of India, AstraZeneca EU, Janssen, Moderna и Sinopharm.
- В конце декабря 2020-го Украина подписала контракт на 1,9 млн доз CoronaVac, 13 апреля ей начали прививать, а 9 мая доставили третью партию на 500 000 доз. 26 мая прибыла еще одна партия препарата в 500 000 доз.
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