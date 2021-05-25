Эффективность вакцины CoronaVac от Sinovaс Biotech в охваченной "бразильским" штаммом коронавируса стране после двух доз достигает лишь 42% защиты от COVID-19 с симптомами. Речь идет об эффективности у пожилых людей от 70 лет и старше, пишут в препринте исследования на medRxiv.

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Для исследования с 17 января по 29 апреля 2021-го в штате Сан-Паулу (Бразилия) во время широкого распространения штамма P.1 из 26 433 случаев COVID-19 и 17 622 людей из контрольной группы с отрицательным результатом теста отобрали 7950 подходящих пар "случай-контроль". Средний возраст – 76 лет.

Эффективность вакцины составила 18,2% в период 0-13 дней после первой дозы и 41,6% спустя 14 и больше дней после второй.

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Эффективность спустя 14 дней после второй дозы снижалась с увеличением возраста и составляла 61,8% для возраста 70-74 лет, 48,9% – 75-79 лет и 28% – среди тех, кому 80 лет и больше.

"Значительная защита не наблюдалась до завершения двухдозного режима. Результаты подчеркивают необходимость продолжения нефармацевтических вмешательств (маски, дистанция и прочее, — ред.) во время массовой вакцинации CoronaVac", – делают вывод авторы.

В исследовании не указывается, как вакцина защищает от тяжелого течения ковида, госпитализации и смерти. Однако, как показывает практика, все одобренные ВОЗ для экстренного использования вакцины против SARS-CoV-2 с этим как минимум неплохо справляются, сохраняя жизни.

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В другом исследовании в Бразилии проверили скорость сероконверсии (появление антител) к S- и N-белкам коронавируса после CoronaVac. Через 20 дней после второй дозы сероконверсия произошла у 97% медработников по S1-белку и у 52% – по N-белку.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

В апреле в Бразилии сообщали, что одна доза CoronaVac на ~50% эффективна у них против симптоматичного COVID-19. Причем одна доза эффективнее у женщин, чем у мужчин (данные из Турции).

Также в апреле в Чили заявили, что CoronaVac в ~89% случаев защищает от госпитализации с COVID-19.

В середине мая в Индонезии написали, что эффективность CoronaVac в реальных условиях даже выше, чем при клинических испытаниях.

Евгений Пилипенко

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