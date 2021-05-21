С 1 июля в Евросоюзе введут бесплатные сертификаты иммунного к коронавирусу: доказательство, что носитель такого документа защищен от болезни COVID-19. Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

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Документ EU Digital COVID Certificate будет цифровым. При необходимости его можно получить и в бумажной форме.

В сертификате будут учитываться в том числе прививки, которые не одобрены в ЕС, но есть в списке вакцин от ВОЗ (те, которые одобрены к использованию в условиях чрезвычайной ситуации по процедуре EUL).

Ранее в Европарламенте собирались ограничиться только вакцинами, получившими зеленый свет от Европейского агентства лекарственных средств (EMA): BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Moderna, Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) и Johnson & Johnson (Janssen).

В итоге в ЕС решили, что признают вакцинацию и Oxford-AstraZeneca (произведенная в Индии и Южной Корее), Covishield и Sinopharm/BIBP.

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Помимо данных о вакцинации, такие сертификаты могут содержать данные об иммунитете в результате перенесенной болезни, либо негативный ПЦР-тест.

Тем не менее, каждое государство ЕС будет само решать, признавать или нет сертификат о прививке той или иной вакциной. Например, Франция не пойдет путем Греции и не станет разрешать въезд тем, кто привит российской вакциной Sputnik V.

Евгений Пилипенко

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