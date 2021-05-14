С сегодняшнего дня Греция отменяет карантинные ограничения и открывает границы для туристов. Проходить самоизоляцию больше не нужно, однако некоторые требования для въезда в страну все же осталось, говорится на сайте греческого Министерства туризма.

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Власти Греции заявили, что с 14 мая все заведения возобновляют работу в обычном режиме, а ограничения на поездки между регионами внутри страны будут сняты.

При этом, чтобы въехать в страну, туристам необходимо будет:

Заполнить перед поездкой форму уведомления о местонахождении пассажира PLF, после чего туристу будет выдан специальный QR-код, который будет использоваться для прохождения выборочного тестирования по прилету в Грецию. Предъявить справку о вакцинации, ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус или сертификат о наличии в организме антител – на выбор. Принимать будут как справки о вакцинации, оформленные по стандартам страны вылета туриста, так и "зеленые пропуска" – международные сертификаты о вакцинации, одобренные ЕС.

В марте 2021 года Греция заявила, что планирует открыть туристический сезон в мае.

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Дарья Мостовая

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