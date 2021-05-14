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Туризм | "Мы расправляем паруса". Греция открыла границы для туристов, но часть требований осталась

14.05.2021, 08:05
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С сегодняшнего дня Греция отменяет карантинные ограничения и открывает границы для туристов. Проходить самоизоляцию больше не нужно, однако некоторые требования для въезда в страну все же осталось, говорится на сайте греческого Министерства туризма.

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Власти Греции заявили, что с 14 мая все заведения возобновляют работу в обычном режиме, а ограничения на поездки между регионами внутри страны будут сняты.

При этом, чтобы въехать в страну, туристам необходимо будет:

  1. Заполнить перед поездкой форму уведомления о местонахождении пассажира PLF, после чего туристу будет выдан специальный QR-код, который будет использоваться для прохождения выборочного тестирования по прилету в Грецию.
  2. Предъявить справку о вакцинации, ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус или сертификат о наличии в организме антител – на выбор. Принимать будут как справки о вакцинации, оформленные по стандартам страны вылета туриста, так и "зеленые пропуска" – международные сертификаты о вакцинации, одобренные ЕС.

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Дарья Мостовая
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туризм Греция турист карантин коронавирус пцр-тест справка о вакцинации
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