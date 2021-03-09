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Греция готовится в мае открыть туристический сезон

09.03.2021, 20:31
Греция готовится в мае открыть туристический сезон - Фото
Фото - EPA

Греция рассчитывает открыть туристический сезон 14 мая, но только для тех, кто был вакцинирован или получил отрицательный результат теста. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис, сообщает Greek Reporter.

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По его словам, вакцинация туристических работников будет приоритетной задачей после того, как будут сделаны прививки уязвимым группам.

"Мы стремимся открыть туризм к 14 мая с особыми правилами и обновленными протоколами. А пока мы будем постепенно снимать ограничения, если позволят условия", – отметил Теохарис.

До 14 мая будет рассматриваться пилотный вариант открытия туристического сезона, который, скорее всего, начнется в начале апреля, и откроется для жителей не только стран ЕС, но и стран, которые имеют продвинутые программы вакцинации, таких как Израиль.

Вместе с тем, Теохарис подчеркнул, что реализация озвученных им планов будет зависеть от текущей ситуации с COVID-19.

В пунктах въезда в страну будут проводить случайное тестирование. Однако важным отличием в этом году будет использование экспресс-тестов, которые значительно упрощают процесс и исключают обременительный обязательный период ожидания результатов.

Теохарис также отметил, что все расходы для туристов, которые могут возникнуть в связи с COVID-19, включая госпитализацию, будут оплачены греческим государством.

Министр заявил, что все правила, которые применяются к гражданам Греции, будут применяться и к туристам – без каких-либо различий или исключений. Например, использование масок в настоящее время является обязательным в общественных местах, и это ограничение распространяется на всех.

Согласно отчету Всемирной туристской организации (ВТО), из всех стран мира полностью открытыми для туристов сейчас являются только пять: Албания, Доминиканская республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.

Читайте также: В Таиланде сократили срок пребывания на карантине для вакцинированных туристов: подробнее

Вадим Ребрина
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Греция   COVID-19
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