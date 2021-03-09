В Таиланде сократили срок пребывания на карантине для вакцинированных туристов: подробнее

В Министерстве здравоохранения Таиланда приняли решение смягчить условия въезда в страну для уже привитых от COVID-19 туристов, сократив время пребывания на обязательном карантине до семи дней. Новые правила начнут действовать с апреля, пишет Reuters.

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Также чуть уменьшится срок карантина для тех, кто переболел коронавирусом в последние три месяца – им придется оставаться в изоляции десять дней вместо положенных 14.

Все остальные требования для туристов при этом остаются в силе:

ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Медицинская страховка с минимальным покрытием в $100 000. Сертификат, дающий право на въезд – подать заявку онлайн можно здесь.

В октябре 2020 года Таиланд вновь начал принимать туристов, но по специальной визе.

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Дарья Мостовая

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