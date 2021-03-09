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В Таиланде сократили срок пребывания на карантине для вакцинированных туристов: подробнее

09.03.2021, 07:47
В Таиланде сократили срок пребывания на карантине для вакцинированных туристов: подробнее - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Таиланда приняли решение смягчить условия въезда в страну для уже привитых от COVID-19 туристов, сократив время пребывания на обязательном карантине до семи дней. Новые правила начнут действовать с апреля, пишет Reuters.

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Также чуть уменьшится срок карантина для тех, кто переболел коронавирусом в последние три месяца – им придется оставаться в изоляции десять дней вместо положенных 14. 

Все остальные требования для туристов при этом остаются в силе:

  1. ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.
  2. Медицинская страховка с минимальным покрытием в $100 000.
  3. Сертификат, дающий право на въезд – подать заявку онлайн можно здесь.

Читайте также: Туризм. Египет ужесточил требования к сертификату ПЦР-теста на COVID-19: полный список

Дарья Мостовая
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туризм вакцинация таиланд карантин коронавирус
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