Карантин. Таиланд снова начал принимать туристов, но по специальной визе: подробности

Туристический сезон в Таиланде возобновился, но при условии соблюдения определенных правил

Власти Таиланда ввели для приезжих специальную туристическую визу – она рассчитана на 90 дней, 14 из которых турист должен будет провести на самоизоляции. Продлевать срок действия такой визы можно будет дважды, передает Channel News Asia.

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Такую программу правительство разработало для "долгосрочных" туристов, которые приезжают в страну не меньше, чем на месяц. Чтобы сделать спецвизу, нужно будет заплатить 2000 бат (около 1808 грн. – ред.), а также предоставить доказательства брони жилья на весь период отдыха.

По приезду все в обязательном порядке будут проходить двухнедельный карантин в больнице или специальном "карантинном отеле", а после – жить только в выбранном заранее городе. Свободно путешествовать по стране пока будет нельзя.

Помимо спецвизы, туристам также надо будет иметь ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 и страховой полис.

Сообщается, что вчера, 20 октября, в Таиланд первые за последние семь месяцев прилетели 39 туристов из Шанхая.

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Дарья Мостовая

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