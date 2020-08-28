COVID-19 и туризм. Венгрия закрывает границы с 1 сентября

В последние дни в Венгрии регистрируют все больше новых заражений коронавирусом

Для сдерживания распространения COVID-19, правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября. Об этом сообщает Reuters.

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Исключения для въезда в страну сделают для военных конвоев и гуманитарного транзита, а также для деловых или дипломатических поездок.

Граждане страны, которые возвращаются из-за границы, будут помещены на 14-дневный карантин, однако они его могут избежать, если предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

В общей сложности в Венгрии зарегистрировано 5 500 случаев COVID-19, около 600 человек умерли. В последние дни в Венгрии регистрируют все больше новых заражений. В пятницу сообщалось о 132 новых случаях заражения.

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22 августа Минздрав обновил список стран красной зоны. При въезде из них в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию, которую можно закончить досрочно, предоставив негативный результат ПЦР-теста.

Наталия Софиенко

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