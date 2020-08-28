COVID-19 и туризм. Тунис внес Украину в список стран "красной" зоны

Тунис закрыл свои границы для украинских туристов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Тунис закрыл границы для приезжих из Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как сообщил Кулеба, Тунис внес наша страну в "красную" зону эпидемиологической безопасности. Так, граждане Украины пока что не могут посещать эту страну.

При этом, по состоянию на 28 августа для украинцев открыты 45 стран. Среди популярных туристических направлений доступны Хорватия, Турция, Албания, Мексика, Египет, Мальдивы и ОАЭ.

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22 августа Минздрав обновил список стран красной зоны. При въезде из них в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию, которую можно закончить досрочно, предоставив негативный результат ПЦР-теста.

Наталия Софиенко

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