Франция не станет открывать въезд вакцинированным Спутником V россиянам

Франция не пойдет путем Греции и не станет разрешать въезд российским туристам, привитым вакциной от коронавируса Спутник V. Об этом сообщается на сайте МИД Франции.

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Французское министерство разместило ответ на вопрос, готова ли Франция последовать примеру Греции и "впустить" российских туристов, привитых Спутником V, не дожидаясь одобрения этой вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Напоминаем вам, что на данный момент любой въезд и выезд с территории Франции из стран или в страны, расположенные за пределами ЕС, запрещен, за исключением веских оснований", – ответили в МИД Франции.

Там напомнили, что вопрос об официальном признании вакцины Спутник V сейчас изучается Европейским агентством по лекарственным средствам.

В министерстве также отметили, что члены ЕС обсуждают условия открытия границ. "Деятельность Франции осуществляется в рамках европейских скоординированных мер", – заявили в МИД.

В апреле Греция приняла решение признать российскую вакцину Спутник V в своем свидетельстве о вакцинации, что упростит российским туристам поездки в эту страну.

О признании российской вакцины также думала Чехия. Однако в конце апреля национальный фармрегулятор прекратил изучать Спутник V. Формальная причина решения – производитель предоставил не всю документацию по биопрепарату.

Соцопрос Левада-центра свидетельствует, что большая часть россиян (62%) против того, чтобы прививаться от COVID-19 вакциной Sputnik V.

Вадим Ребрина

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