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Большинство россиян выступили против вакцины Sputnik V и не будут ею прививаться – опрос

12.05.2021, 14:55
Большинство россиян выступили против вакцины Sputnik V и не будут ею прививаться – опрос - Фото
Российская вакцина Спутник V (фото - ЕРА)

Большая часть россиян (62%) против того, чтобы прививаться от COVID-19 вакциной Sputnik V. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенной российской социологической компанией Левада-центр.

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Вакцинироваться российским препаратом оказались готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились Sputnik V, еще около 2% – против любых вакцин в целом.

Примечательно, что количество россиян, который доверяют отечественной вакцине, начало стремительно уменьшаться. В августе 2020 года Sputnik V доверяли примерно 38% респондентов (сейчас 26%), не доверяли – около 54% (сейчас 62%).

При этом, наибольшей популярностью российская вакцина пользуется у людей старшего поколения, наименьшей – у молодежи.

Опрос проводился 22-28 апреля при помощи личных интервью, были опрошены 1614 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах РФ. Погрешность – не более 3,4%.

  • В апреле 2021 года в сеть попали документы Роспотребнадзора, согласно которым в России после вакцинации Спутником умерли четыре человека, еще шесть получили осложнения.

Читайте также: Рейтинг доверия россиян Путину упал до 23% – опрос Левада-центр

Дарья Мостовая
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Россия вакцина опрос левада-центр Sputnik V Спутник V
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