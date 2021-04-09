UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России четыре человека умерли после вакцинации Спутником V – EUobserver

09.04.2021, 20:46
В России четыре человека умерли после вакцинации Спутником V – EUobserver - Фото
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)

В России после вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V умерли четыре человека. Еще шестеро получили серьезные осложнения. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на попавшие в интернет документы Роспотребнадзора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трое умерших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. Четвертый не был идентифицирован.

Смерти, согласно документам, связаны с сердечными, легочными проблемами или сахаром в крови. Допускается, что смерти могут быть вызваны вакцинацией Спутником V.

Шестеро других пациентов, у которых возникли осложнения, – более молодые мужчины и женщины. Одному из них 25 лет. После прививки у них возник ряд симптомов, включая затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадку.

Подлинность одного из случаев официально подтвердил Денис Логунов, старший вирусолог Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал Sputnik V. По его словам, этот случай не связан с вакцинацией.

Российский фонд прямых инвестиций, отвечающий за экспорт Sputnik V, отказался от комментариев. Роспотребнадзор также не ответил на вопросы EUobserver.

В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило, что также ознакомилось с документами Роспотребнадзора. Они были отправлены регулятору российским информатором, который попросил сохранить анонимность, а не по обычным официальным каналам.

В EMA сказали, что "серьезно относятся" к этой информации и анализируют ее.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация коронавирус Sputnik V ema
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 