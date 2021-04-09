В России четыре человека умерли после вакцинации Спутником V – EUobserver
В России после вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V умерли четыре человека. Еще шестеро получили серьезные осложнения. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на попавшие в интернет документы Роспотребнадзора.
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Трое умерших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. Четвертый не был идентифицирован.
Смерти, согласно документам, связаны с сердечными, легочными проблемами или сахаром в крови. Допускается, что смерти могут быть вызваны вакцинацией Спутником V.
Шестеро других пациентов, у которых возникли осложнения, – более молодые мужчины и женщины. Одному из них 25 лет. После прививки у них возник ряд симптомов, включая затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадку.
Подлинность одного из случаев официально подтвердил Денис Логунов, старший вирусолог Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал Sputnik V. По его словам, этот случай не связан с вакцинацией.
Российский фонд прямых инвестиций, отвечающий за экспорт Sputnik V, отказался от комментариев. Роспотребнадзор также не ответил на вопросы EUobserver.
В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило, что также ознакомилось с документами Роспотребнадзора. Они были отправлены регулятору российским информатором, который попросил сохранить анонимность, а не по обычным официальным каналам.
В EMA сказали, что "серьезно относятся" к этой информации и анализируют ее.
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