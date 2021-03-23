UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сандал с вакциной РФ. Министр экономики Словакии подал в отставку и призвал уйти премьера

23.03.2021, 07:38
Сандал с вакциной РФ. Министр экономики Словакии подал в отставку и призвал уйти премьера - Фото
Рихард Сулик (фото - ЕРА)

Министр экономики Словакии и вице-премьер Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который разразился после закупки российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов уйти в отставку, но выдвинул при этом ряд требований к партнерам по коалции. Среди его требований была и отставка Сулика.

"Требования Матовича – это явно его личная месть. Тем не менее я выполняю то, что обещал, и ухожу с поста министра экономики. Я делаю это потому, что необходимо срочно разрешить ситуацию в правительстве Словакии", – заявил он.

Сулик верит, что его шаг позволит восстановить функционирование правительства. При этом он надеется, что Матович тоже выполнит свою часть договоренностей и уйдет в отставку.

Читайте также: В ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V. В России возмутились

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутник словакия отставка вакцина министр экономики коронавирус Sputnik V игор матович рихард сулик премьер министр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 