Сандал с вакциной РФ. Министр экономики Словакии подал в отставку и призвал уйти премьера

Министр экономики Словакии и вице-премьер Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который разразился после закупки российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Об этом он сообщил в Facebook.

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Вчера премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов уйти в отставку, но выдвинул при этом ряд требований к партнерам по коалции. Среди его требований была и отставка Сулика.

"Требования Матовича – это явно его личная месть. Тем не менее я выполняю то, что обещал, и ухожу с поста министра экономики. Я делаю это потому, что необходимо срочно разрешить ситуацию в правительстве Словакии", – заявил он.

Сулик верит, что его шаг позволит восстановить функционирование правительства. При этом он надеется, что Матович тоже выполнит свою часть договоренностей и уйдет в отставку.

3 марта сообщалось, что Словакия закупила у РФ 2 млн доз вакцины Sputnik V до ее регистрации в ЕС. Это спровоцировало политический кризис и создало риск распада правящей коалиции в Словакии.

4 марта Матович сказал, что в обмен на Sputnik V пообещал РФ отдать закарпатскую Украину. Затем он дал понять, что пошутил и заверил: ничего РФ за вакцину не обещал.

После критики Украины глава МИД Словакии, а затем и сам премьер извинились за эти слова.

11 марта из-за скандала с российской вакциной уволили главу Минздрава Словакии Марек Крайчи.

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Марк Сировой

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