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Скандал с вакциной РФ. Еще два министра в Словакии подали в отставку

24.03.2021, 16:11
Скандал с вакциной РФ. Еще два министра в Словакии подали в отставку - Фото
Иван Корчок (фото - ЕРА)

Министр образования Словакии Бранислав Грелинг и глава МИД Иван Корчок подали в отставку на фоне правительственного кризиса, разразившегося после закупки российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает SME.

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Оба министра представляют партию Свобода и солидарность (SaS). Ранее ее лидер Рихард Сулик подал в отставку с поста министра экономики и поставил ультиматум: если премьер-министр Игор Матович не уйдет в отставку до среды, то в отставку уйдут все члены правительства от SaS.

Как сообщается, отставку Грелинга и Корчока должна принять президент Зузана Чапутова в четверг в 14:00.

Грелинг не ответил, выйдет ли SaS из коалиции. Он, сказал, что ответит на все вопросы вместе с Суликом и Корчоком в четверг.

"Мы ответим абсолютно на все вопросы, которые могут возникнуть, так как три министра SaS уходят в отставку, а это влияет на дальнейший курс", – объяснил Грелинг.

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Марк Сировой
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спутник словакия отставка вакцина министр коронавирус Sputnik V Иван Корчок игор матович рихард сулик Бранислав Грелинг
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