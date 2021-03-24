Скандал с вакциной РФ. Еще два министра в Словакии подали в отставку

Министр образования Словакии Бранислав Грелинг и глава МИД Иван Корчок подали в отставку на фоне правительственного кризиса, разразившегося после закупки российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает SME.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оба министра представляют партию Свобода и солидарность (SaS). Ранее ее лидер Рихард Сулик подал в отставку с поста министра экономики и поставил ультиматум: если премьер-министр Игор Матович не уйдет в отставку до среды, то в отставку уйдут все члены правительства от SaS.

Как сообщается, отставку Грелинга и Корчока должна принять президент Зузана Чапутова в четверг в 14:00.

Грелинг не ответил, выйдет ли SaS из коалиции. Он, сказал, что ответит на все вопросы вместе с Суликом и Корчоком в четверг.

"Мы ответим абсолютно на все вопросы, которые могут возникнуть, так как три министра SaS уходят в отставку, а это влияет на дальнейший курс", – объяснил Грелинг.

Читайте также: В ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V. В России возмутились

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.