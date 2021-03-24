Скандал с вакциной РФ. Еще два министра в Словакии подали в отставку
Министр образования Словакии Бранислав Грелинг и глава МИД Иван Корчок подали в отставку на фоне правительственного кризиса, разразившегося после закупки российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает SME.
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Оба министра представляют партию Свобода и солидарность (SaS). Ранее ее лидер Рихард Сулик подал в отставку с поста министра экономики и поставил ультиматум: если премьер-министр Игор Матович не уйдет в отставку до среды, то в отставку уйдут все члены правительства от SaS.
Как сообщается, отставку Грелинга и Корчока должна принять президент Зузана Чапутова в четверг в 14:00.
Грелинг не ответил, выйдет ли SaS из коалиции. Он, сказал, что ответит на все вопросы вместе с Суликом и Корчоком в четверг.
"Мы ответим абсолютно на все вопросы, которые могут возникнуть, так как три министра SaS уходят в отставку, а это влияет на дальнейший курс", – объяснил Грелинг.
- 3 марта сообщалось, что Словакия закупила у РФ 2 млн доз вакцины Sputnik V до ее регистрации в ЕС. Это спровоцировало политический кризис и создало риск распада правящей коалиции в Словакии.
- 4 марта Матович сказал, что в обмен на Sputnik V пообещал РФ отдать закарпатскую Украину. Затем он дал понять, что пошутил и заверил: ничего РФ за вакцину не обещал.
- После критики Украины глава МИД Словакии, а затем и сам премьер извинились за эти слова.
- 11 марта из-за скандала с российской вакциной уволили главу Минздрава Словакии Марек Крайчи. 22 марта Матович заявил о готовности покинуть пост премьера, но не Кабмин. 23 марта подал в отставку министр экономики Сулик.
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