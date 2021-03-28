Скандал с вакциной РФ. Премьер-министр Словакии покидает свой пост

Премьер-министр Словакии Игорь Матович покинет свой пост. Он намерен занять должность министра финансов. Нынешний министр финансов Словакии Эдуард Хегер станет премьер-министром. Об этом заявил сегодня, 28 марта, Матович, передает словацкая Pravda.

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Как отмечается, партия SaS, три министра которой ранее подали в отставку на фоне кризиса, заявила о готовности вернуться в правительство.

Хегер уже получил поддержку партий OĽANO и Sme rodina и объявил, что принимает предложение Матовича и в воскресенье вечером встретится с главой партии Za Ludi.

По словам Хегера, если он получит поддержку всех четырех партий, то 29 марта попросит о встрече с президентом страны Зузаной Чапутовой.

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Наталия Медведева

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