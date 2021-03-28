Скандал с вакциной РФ. Премьер-министр Словакии покидает свой пост
Премьер-министр Словакии Игорь Матович покинет свой пост. Он намерен занять должность министра финансов. Нынешний министр финансов Словакии Эдуард Хегер станет премьер-министром. Об этом заявил сегодня, 28 марта, Матович, передает словацкая Pravda.
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Как отмечается, партия SaS, три министра которой ранее подали в отставку на фоне кризиса, заявила о готовности вернуться в правительство.
Хегер уже получил поддержку партий OĽANO и Sme rodina и объявил, что принимает предложение Матовича и в воскресенье вечером встретится с главой партии Za Ludi.
По словам Хегера, если он получит поддержку всех четырех партий, то 29 марта попросит о встрече с президентом страны Зузаной Чапутовой.
- 3 марта сообщалось, что Словакия закупила у РФ 2 млн доз вакцины Sputnik V до ее регистрации в ЕС. Это спровоцировало политический кризис и создало риск распада правящей коалиции в Словакии.
- 4 марта Матович сказал, что в обмен на Sputnik V пообещал РФ отдать закарпатскую Украину. Затем он дал понять, что пошутил и заверил: ничего РФ за вакцину не обещал.
- После критики Украины глава МИД Словакии, а затем и сам премьер извинились за эти слова.
- 11 марта из-за скандала с российской вакциной уволили главу Минздрава Словакии Марека Крайчи. 22 марта Матович заявил о готовности покинуть пост премьера, но не Кабмин. 23 марта подал в отставку министр экономики Сулик. 24 марта правительство покинули еще два министра – образования и иностранных дел.
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