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Скандал с вакциной РФ. Премьер-министр Словакии покидает свой пост

28.03.2021, 21:17
Скандал с вакциной РФ. Премьер-министр Словакии покидает свой пост - Фото
Игорь Матович (Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Премьер-министр Словакии Игорь Матович покинет свой пост. Он намерен занять должность министра финансов. Нынешний министр финансов Словакии Эдуард Хегер станет премьер-министром. Об этом заявил сегодня, 28 марта, Матович, передает словацкая Pravda.

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Как отмечается, партия SaS, три министра которой ранее подали в отставку на фоне кризиса, заявила о готовности вернуться в правительство. 

Хегер уже получил поддержку партий OĽANO и Sme rodina и объявил, что принимает предложение Матовича и в воскресенье вечером встретится с главой партии Za Ludi.

По словам Хегера, если он получит поддержку всех четырех партий, то 29 марта попросит о встрече с президентом страны Зузаной Чапутовой.

Читайте также: Кризис в Словакии. Как тайная сделка с Россией поссорила правительство (статья 12 марта)

Наталия Медведева
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словакия Sputnik V Игорь Матович Эдуард Хегер
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