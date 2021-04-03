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Привитый Sputnik V президент Аргентины получил позитивный тест на COVID-19. В РФ опечалены

03.04.2021, 10:23
Привитый Sputnik V президент Аргентины получил позитивный тест на COVID-19. В РФ опечалены - Фото
Альберто Фернандес (фото - ЕРА)

Привитый против коронавируса российской вакциной Sputnik V президент Аргентины Альберто Фернандес получил позитивный экспресс-тест на COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

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Фернандес говорит, что у него поднялась температура до 37,3 градусов, есть головная боль. Экспресс-тест на антиген показал позитивный результат COVID-19. Buenos Aires Times отмечает, что Фернандес получил первую дозу вакцины Sputnik V 21 января. "Понятно, что он получил вторую дозу, хотя официальные лица не давали подтверждения", – пишет издание.

Сейчас Фернандес ждет результата ПЦР-теста на коронавирус, находится на изоляции и следует инструкциям личного врача.

Недуг президента Аргентины проявился на его день рождения. "Для всеобщего сведения, я физически здоров и, хотя я бы хотел закончить свой день рождения без этой новости, я в хорошем настроении", – написал политик.

Разработчик Sputnik V, российский институт Гамалеи, написал в комментариях, что опечален такими известиями. Россияне заверяют, что их вакцина на 91,6% эффективна против инфицирования и на 100% эффективна против тяжелых случаев COVID-19.

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Марк Сировой
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