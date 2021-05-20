Украинские сертификаты вакцинации позволят путешествовать в Евросоюз – вице-премьер

Украинские сертификаты вакцинации против COVID-19 будут соответствовать стандартам ЕС и позволят украинцам ездить в страны Евросоюза. Об этом во время визита в Брюссель заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина , передает Радио Свобода

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По словам Стефанишиной, в Украине полностью готова соответствующая ИТ-инфраструктура, сейчас ведется работа по нормативному оформлению.

Она отметила, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию, планируют выдавать с конца июня.

"Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта. То есть совместимость – это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С самого первого дня это был общий процесс", – пояснила вице-премьер.

17 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 июля в Украине планируют запустить "паспорт вакцинации".

19 мая в Евросоюзе договорились об открытии границ для путешественников из третьих стран, полностью вакцинированных от коронавируса.

Наталия Медведева

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