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Украинские сертификаты вакцинации позволят путешествовать в Евросоюз – вице-премьер

20.05.2021, 20:54
Украинские сертификаты вакцинации позволят путешествовать в Евросоюз – вице-премьер - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба eu-ua.org)
Украинские сертификаты вакцинации против COVID-19 будут соответствовать стандартам ЕС и позволят украинцам ездить в страны Евросоюза. Об этом во время визита в Брюссель заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Радио Свобода.

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По словам Стефанишиной, в Украине полностью готова соответствующая ИТ-инфраструктура, сейчас ведется работа по нормативному оформлению.

Она отметила, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию, планируют выдавать с конца июня.

"Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта. То есть совместимость – это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С самого первого дня это был общий процесс", – пояснила вице-премьер.

  • 17 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 июля в Украине планируют запустить "паспорт вакцинации".
  • 19 мая в Евросоюзе договорились об открытии границ для путешественников из третьих стран, полностью вакцинированных от коронавируса. 
Наталия Медведева
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