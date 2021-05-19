В Европейском Союзе договорились об открытии границ для путешественников, полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с переговорами руководства стран-членов ЕС и всего объединения, пишет AFP.

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Разрешение, вероятно, касается иммунизированных вакцинами, которые одобрены в ЕС, однако точных сведений об этом пока нет. На 19 мая это Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Moderna, Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria), а также Johnson & Johnson (Janssen).

The Guardian уточняет, что на встрече в среду послы стран рекомендовали изменить правила, чтобы разрешить визиты в ЕС людям, которые получили две дозы вакцины от коронавируса (если схема иммунизации предусматривает такую дозировку).

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Отдельные государства-члены должны будут решить, примут ли они доказательства вакцинации для отмены ограничений на поездки. Решение о добавлении стран в "безопасный список" ЕС будет официально принято 21 мая, уточняет издание.

Путешественникам из стран в этом списке разрешается въезжать в блок, даже если они не вакцинированы, но им потребуется предъявить доказательства недавнего отрицательного ПЦР-теста. Сейчас в списке всего восемь стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и Израиль.

Открытие границ при продолжающейся пандемии и вопрос сертификатов об иммунизации будет одним из главных на саммите глав государств и правительств ЕС. Он запланирован на 25 мая.

Новость будет дополнена подробной информацией, когда она появится.

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Евгений Пилипенко

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