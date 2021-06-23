В июле Украина получит 7,7 млн доз вакцины от коронавируса – главный санврач

В июле ожидается поставка в Украину 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом на панельной дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться" заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Игорь Кузин.

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На вопрос о поставках в Украину вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac, Кузин ответил, что подписаны обязательства на 5,325 млн доз через Crown Agency и 1,9 млн через Медзакупки. Поставка планируется на июль, но может быть отсрочена, поскольку в этом же месяце в Украину будут поставлены вакцины других производителей.

Всего, по словам Кузина, в Украину в июле должны быть поставлены 7,7 млн доз вакцины от коронавируса.

Кузин отметил, что ведутся переговоры о поставках вакцины от Johnson&Johnson, но объемы ее производства невелики. Украине предлагают слишком маленькие партии, которыми будет сложно вакцинировать какую-то определенную группу риска, подчеркнул он. Минздрав надеется договориться о более значительных партиях.

21 июня 2021 года стало известно, что Украина вошла в число стран, которым США отправят вакцину от коронавируса.

23 июня правительство Венгрии заявило, что готово вакцинировать жителей Закарпатья.

24-27 июня в Киеве будет работать центр массовой вакцинации, на прививку можно записаться.

Денис Юдин

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