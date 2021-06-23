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В июле Украина получит 7,7 млн доз вакцины от коронавируса – главный санврач

23.06.2021, 14:29
В июле Украина получит 7,7 млн доз вакцины от коронавируса – главный санврач - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

В июле ожидается поставка в Украину 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом на панельной дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться" заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Игорь Кузин.

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На вопрос о поставках в Украину вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac, Кузин ответил, что подписаны обязательства на 5,325 млн доз через Crown Agency и 1,9 млн через Медзакупки. Поставка планируется на июль, но может быть отсрочена, поскольку в этом же месяце в Украину будут поставлены вакцины других производителей.

Всего, по словам Кузина, в Украину в июле должны быть поставлены 7,7 млн доз вакцины от коронавируса.

Кузин отметил, что ведутся переговоры о поставках вакцины от Johnson&Johnson, но объемы ее производства невелики. Украине предлагают слишком маленькие партии, которыми будет сложно вакцинировать какую-то определенную группу риска, подчеркнул он. Минздрав надеется договориться о более значительных партиях.

Денис Юдин
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вакцина коронавирус Игорь Кузин COVID-19 Sinovac CoronaVac
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