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Власти Венгрии предложили вакцинироваться от COVID-19 жителям Закарпатья

23.06.2021, 11:40
Власти Венгрии предложили вакцинироваться от COVID-19 жителям Закарпатья - Фото
Венгрия (фото - пресс-служба правительства Венгрии) Фото: пресс-служба правительства Венгрии

Венгерское правительстве решило предложить гражданам других стран, которые проживают в областях, граничащих с Венгрией, привиться от коронавируса у них. Предложение, в том числе, коснулось жителей Закарпатья, сообщается на местном правительственном портале.

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Привиться смогут лица старше 18 лет, регистрация будет происходить прямо в пунктах вакцинации. При этом, выбрать вакцину будет нельзя – препараты будут применяться те, что одобрены в самой Венгрии. Другие детали будут обнародованы позже, отметили в правительстве.

Старт вакцинации назначен на 1 июля. Предложение будет действовать для жителей приграничных регионов Румынии, Украины, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии и Словакии – для этих целей они смогут въехать в Венгрию через наземные пропускные пункты.

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Дарья Мостовая
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Венгрия вакцинация вакцина закарпатье коронавирус
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