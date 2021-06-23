Власти Венгрии предложили вакцинироваться от COVID-19 жителям Закарпатья

Венгерское правительстве решило предложить гражданам других стран, которые проживают в областях, граничащих с Венгрией, привиться от коронавируса у них. Предложение, в том числе, коснулось жителей Закарпатья, сообщается на местном правительственном портале.

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Привиться смогут лица старше 18 лет, регистрация будет происходить прямо в пунктах вакцинации. При этом, выбрать вакцину будет нельзя – препараты будут применяться те, что одобрены в самой Венгрии. Другие детали будут обнародованы позже, отметили в правительстве.

Старт вакцинации назначен на 1 июля. Предложение будет действовать для жителей приграничных регионов Румынии, Украины, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии и Словакии – для этих целей они смогут въехать в Венгрию через наземные пропускные пункты.

10 июня Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19.

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Дарья Мостовая

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