Украина договорилась о признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 с первой страной ЕС

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Сегодня, 10 июня, Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID", – написал Кулеба.

По его информации, с 11 июня можно путешествовать в Венгрию с украинскими свидетельствами о полной вакцинации.

"Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение", – отметил министр.

ОБНОВЛЕНО В 18:30

Как сообщили в МИД, о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 договорились также Украина и Молдова.

С 1 июля в Украине начнут действовать паспорта вакцинации.

7 июля в МОЗ сообщили, что привитые двумя дозами тех вакцин против COVID-19, которые используются в Украине, могут получить международное свидетельство о вакцинации для предъявления при пересечении границы.

9 июля Европарламент поддержал введение с 1 июля COVID-сертификатов для поездок по странам Евросоюза и Шенгенской зоны.

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Наталия Медведева

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