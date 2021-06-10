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Украина договорилась о признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 с первой страной ЕС

10.06.2021, 17:59
Украина договорилась о признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 с первой страной ЕС - Фото
Паспорт (иллюстративное фото - Depositphotos.com)
обновлено

Сегодня, 10 июня, Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID", – написал Кулеба.

По его информации, с 11 июня можно путешествовать в Венгрию с украинскими свидетельствами о полной вакцинации.

"Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение", – отметил министр.

ОБНОВЛЕНО В 18:30

Как сообщили в МИД, о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 договорились также Украина и Молдова.

Читайте также: В МОЗ объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и "ковидным сертификатом"

Наталия Медведева
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туризм Венгрия вакцинация коронавирус свидетельство о вакцинации
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