Украина договорилась о признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 с первой страной ЕС
Сегодня, 10 июня, Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID", – написал Кулеба.
По его информации, с 11 июня можно путешествовать в Венгрию с украинскими свидетельствами о полной вакцинации.
"Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение", – отметил министр.
ОБНОВЛЕНО В 18:30
Как сообщили в МИД, о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 договорились также Украина и Молдова.
- С 1 июля в Украине начнут действовать паспорта вакцинации.
- 7 июля в МОЗ сообщили, что привитые двумя дозами тех вакцин против COVID-19, которые используются в Украине, могут получить международное свидетельство о вакцинации для предъявления при пересечении границы.
- 9 июля Европарламент поддержал введение с 1 июля COVID-сертификатов для поездок по странам Евросоюза и Шенгенской зоны.
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