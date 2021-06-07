UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В МОЗ объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и "ковидным сертификатом"

07.06.2021, 16:28
В МОЗ объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и
02

Свидетельство о вакцинации и "ковидный сертификат" – это разные документы. В пресс-службе Минздрава объяснили, чем они отличаются друг от друга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, люди, привитые двумя дозами вакцины от COVID-19, уже могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации – документ о сделанных прививках, который соответствует международным медико-санитарным нормам.

В МОЗ подчеркнули, что такое свидетельство не является "ковидным сертификатом" (он же "ковидный паспорт", "зеленый сертификат" и т.д.), который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.

Как пояснили в Минздраве, международное свидетельство о вакцинации:

- утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;

- свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

- можно получить только в бумажном формате;

- выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

- может использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые признают это свидетельство.

"Ковидний сертификат":

- сейчас разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле;

- будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

- будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, и содержать QR-код;

- можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через "Дію";

- планируется сделать две версии: внутренний – для использования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;

- из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы соответствовать требованиям ЕС и ВОЗ.

Читайте также: Безвиз возвращается. Как и когда украинцы смогут ездить в ЕС: с прививкой от COVID и без

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация паспорт вакцинации коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 