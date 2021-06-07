В МОЗ объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и "ковидным сертификатом"
Свидетельство о вакцинации и "ковидный сертификат" – это разные документы. В пресс-службе Минздрава объяснили, чем они отличаются друг от друга.
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Как отмечается, люди, привитые двумя дозами вакцины от COVID-19, уже могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации – документ о сделанных прививках, который соответствует международным медико-санитарным нормам.
В МОЗ подчеркнули, что такое свидетельство не является "ковидным сертификатом" (он же "ковидный паспорт", "зеленый сертификат" и т.д.), который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.
Как пояснили в Минздраве, международное свидетельство о вакцинации:
- утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;
- свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;
- можно получить только в бумажном формате;
- выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;
- может использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые признают это свидетельство.
"Ковидний сертификат":
- сейчас разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле;
- будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;
- будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, и содержать QR-код;
- можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через "Дію";
- планируется сделать две версии: внутренний – для использования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;
- из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы соответствовать требованиям ЕС и ВОЗ.
- 17 марта в ЕС определились с тремя видами COVID-паспортов и огласили требования к форме и содержанию. Позже начала появляться информация, что такие сертификаты введут с 15 июня и в них будет информация не только о вакцинации. Позже в ЕС раскрыли еще немного подробностей: уточнили, что это будет не проездной документ и действовать они будут до года.
- В Украине также разрабатывают ковидный сертификат – его могут запустить до 1 июля.
- 25 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов.
- 1 июня семь стран ЕС ввели электронные COVID-паспорта.
- 6 июня украинские сертификаты вакцинации признают Венгрия, Молдова и Турция.
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