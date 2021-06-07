В МОЗ объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и "ковидным сертификатом"

Свидетельство о вакцинации и "ковидный сертификат" – это разные документы. В пресс-службе Минздрава объяснили, чем они отличаются друг от друга.

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Как отмечается, люди, привитые двумя дозами вакцины от COVID-19, уже могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации – документ о сделанных прививках, который соответствует международным медико-санитарным нормам.

В МОЗ подчеркнули, что такое свидетельство не является "ковидным сертификатом" (он же "ковидный паспорт", "зеленый сертификат" и т.д.), который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.

Как пояснили в Минздраве, международное свидетельство о вакцинации:

- утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;

- свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

- можно получить только в бумажном формате;

- выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

- может использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые признают это свидетельство.

"Ковидний сертификат":

- сейчас разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле;

- будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

- будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, и содержать QR-код;

- можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через "Дію";

- планируется сделать две версии: внутренний – для использования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;

- из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы соответствовать требованиям ЕС и ВОЗ.

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Наталия Медведева

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