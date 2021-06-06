Три страны уже согласились признать COVID-паспорта Украины – Шмыгаль

Признать будущие украинские COVID-паспорта согласились уже три государства, с четвертым – достигнуто предварительное соглашение. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, украинские сертификаты вакцинации признают Венгрия, Молдова и Турция.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, на этой неделе достигнута соответствующая договоренность с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Читайте также: Шмыгаль: Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.