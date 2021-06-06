Три страны уже согласились признать COVID-паспорта Украины – Шмыгаль
06.06.2021, 18:09
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Признать будущие украинские COVID-паспорта согласились уже три государства, с четвертым – достигнуто предварительное соглашение. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, украинские сертификаты вакцинации признают Венгрия, Молдова и Турция.
Кроме того, как сообщил Шмыгаль, на этой неделе достигнута соответствующая договоренность с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
- 17 марта в ЕС определились с тремя видами COVID-паспортов и огласили требования к форме и содержанию. Позже начала появляться информация, что такие сертификаты введут с 15 июня и в них будет информация не только о вакцинации. Позже в ЕС раскрыли еще немного подробностей: уточнили, что это будет не проездной документ и действовать они будут до года.
- В Украине также разрабатывают ковидный сертификат – его могут запустить до 1 июля.
- 1 июня семь стран ЕС ввели электронные COVID-паспорта.
Читайте также: Шмыгаль: Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов
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