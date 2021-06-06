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Три страны уже согласились признать COVID-паспорта Украины – Шмыгаль

06.06.2021, 18:09
Три страны уже согласились признать COVID-паспорта Украины – Шмыгаль - Фото
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Признать будущие украинские COVID-паспорта согласились уже три государства, с четвертым – достигнуто предварительное соглашение. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, украинские сертификаты вакцинации признают Венгрия, Молдова и Турция.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, на этой неделе достигнута соответствующая договоренность с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Читайте также: Шмыгаль: Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов

Наталия Медведева
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паспорт вакцинации коронавирус
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