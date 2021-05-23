Украина и ЕС достигли политической согласия о взамном признании COVID-паспортов – Шмыгаль
23.05.2021, 20:26
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Украина и Европейский союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых "паспортов вакцинации" от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, на этой неделе вице-премьер Ольга Стефанишина в Брюсселе достигла с представителями ЕС политического согласия о возможности взаимного признания цифровых сертификатов о вакцинации против COVID-19.
"Украинцы должны получить возможность свободно передвигаться по Евросоюзу", – написал Шмыгаль.
- 17 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 июля в Украине планируют запустить "паспорт вакцинации".
- 19 мая в Евросоюзе договорились об открытии границ для путешественников из третьих стран, полностью вакцинированных от коронавируса.
- 20 мая Стефанишина заявила, что украинские сертификаты вакцинации против COVID-19 будут соответствовать стандартам ЕС и позволят украинцам ездить в страны Евросоюза.
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