Европарламент одобрил введение COVID-сертификатов с 1 июля

Европейский парламент поддержал введение COVID-сертификатов для поездок по странам Евросоюза и Шенгенской зоны. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Регламент, вводящий сертификаты для граждан стран ЕС, поддержали 546 депутатов, 93 проголосовали против, 51 воздержался. Регламент, вводящий сертификаты для граждан третьих стран, поддержали 553депутата, 91 проголосовал против, 46 воздержались.

COVID-сертификаты начнут действовать с 1 июля 2021 года, после того, как их введение будет окончательно утверждено Советом ЕС, и будет действовать 12 месяцев.

Будут введены три вида сертификатов: подтверждающий вакцинацию от коронавируса, либо негативный ПЦР-тест, либо наличие иммунитета к COVID-19.

Сертификаты будут обязательно выдаваться тем, кто привился вакциной, зарегистрированной в Евросоюзе. Каждая страна ЕС или Шенгенской зоны сможет по своему усмотрению выдавать сертификаты и для вакцин, зарегистрированных ВОЗ или отдельными странами ЕС.

Страны ЕС не смогут требовать от владельцев COVID-сертификата уходить на самоизоляцию или делать дополнительные тесты, если этого не будет требовать эпидемиологическая обстановка.

С 1 июля в Украине также начнут действовать паспорта вакцинации.

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Денис Юдин

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