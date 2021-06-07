Иммунизация | Полностью привитые от коронавируса могут получать свидетельство о вакцинации – Минздрав
Привитые двумя дозами тех вакцин против COVID-19, которые используются в Украине, могут получить международное свидетельство о вакцинации для предъявления при пересечении границы. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
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Там уточняют, что его можно получить только в бумажной форме сразу после второй дозы или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения (в том числе у семейного врача).
Срок действия свидетельства – один год с возможностью продления.
Если у человека есть абсолютные противопоказания к вакцинации против COVID-19, вместо этого свидетельства по требованию ему должны выдать письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.
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Международное свидетельство о вакцинации:
→ для несколькодозных вакцин выдается только после получения последней дозы;
→ в случае получения свидетельства не сразу после прививки, а при обращения к врачу, оно заполняется на основании данных о прививках из электронной системы здравоохранения;
→ заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском;
→ будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей должны записываться так же, как в загранпаспорте, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.);
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→ при необходимости и по запросу лица заведение должно напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями;
→ обязательно должно быть с официальным штампом учреждения здравоохранения и подписью врача;
→ должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем;
→ будет действительным, только если введенная вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.
Выглядит свидетельство так:
Минздрав подчеркивает: важно не путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, – это разные документы.
В Украине используют биопрепарат Comirnaty (от Pfizer-BioNTech), индийскую и южнокорейскую вакцины по технологии Oxford-AstraZeneca, а также CoronaVac (от Sinovac Biotech). Все они имеют разрешение ВОЗ для экстренного использования.
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