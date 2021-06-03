UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина и Грузия договорились о взаимном признании "ковидных паспортов"

03.06.2021, 14:14
Украина и Грузия договорились о взаимном признании
Грузия (фото — pixabay.com)

Главы правительств Украины и Грузии договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации (другими словами, "ковидных паспортов" или "паспортов иммунного", — ред.). Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в Facebook по итогам встречи в Тбилиси с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Рассчитываем, что соглашение будет подписано как можно быстрее, чтобы украинцы и грузины смогли свободно путешествовать между нашими странами", – добавил он.

Читайте также: Евросоюз введет "ковидные" сертификаты с 1 июля

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сакартвело туризм сертификат Грузия иммунитет Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19 паспорт иммунитета
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 