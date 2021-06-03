Украина и Грузия договорились о взаимном признании "ковидных паспортов"

Главы правительств Украины и Грузии договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации (другими словами, "ковидных паспортов" или "паспортов иммунного", — ред.). Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в Facebook по итогам встречи в Тбилиси с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

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"Рассчитываем, что соглашение будет подписано как можно быстрее, чтобы украинцы и грузины смогли свободно путешествовать между нашими странами", – добавил он.

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Евгений Пилипенко

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