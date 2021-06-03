Украина и Грузия договорились о взаимном признании "ковидных паспортов"
03.06.2021, 14:14
Грузия (фото — pixabay.com)
Главы правительств Украины и Грузии договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации (другими словами, "ковидных паспортов" или "паспортов иммунного", — ред.). Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в Facebook по итогам встречи в Тбилиси с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
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"Рассчитываем, что соглашение будет подписано как можно быстрее, чтобы украинцы и грузины смогли свободно путешествовать между нашими странами", – добавил он.
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- В Украине также разрабатывают "ковидный" сертификат – его могут запустить до 1 июля.
- 23 мая Шмыгаль заявил, что Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании "ковид-паспортов".
- На 1 июня семь стран ЕС уже ввели такие электронные "паспорта".
- С 4 июня Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для украинских туристов.
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