Риск госпитализации от Δ-штамма коронавируса почти втрое выше, чем от "первого" мутанта

Коронавирусная болезнь от дельта-штамма (ранее назывался в СМИ "индийским") приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. К такому выводу после проверки случаев с болезни с 29 марта по 20 мая и расшифровки 38 805 образцов геномов вируса пришли в здравоохранении Британии, говорится в новом отчете о ситуации с COVID-19 в стране.

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В начале 20-х чисел мая Δ-вариант коронавируса отвечал за половину всех новых случаев инфекции в Англии (судя по расшифрованным геномам).

По состоянию на конец мая этот штамм продолжает эпидемиологически вытеснять "конкурентов" и сейчас его распространение – 73% от всех проверенных образцов в стране.

"Для Delta-случаев по сравнению с Alpha-случаями ("британский" штамм, — ред.) существует значительно повышенный – в 2,61 раза – риск госпитализации и попадания в реанимацию (в 1,67 раза) в течение 14 дней с момента взятия пробы", – говорится в сообщении.

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Евгений Пилипенко

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