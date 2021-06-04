Риск госпитализации от Δ-штамма коронавируса почти втрое выше, чем от "первого" мутанта
Коронавирусная болезнь от дельта-штамма (ранее назывался в СМИ "индийским") приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. К такому выводу после проверки случаев с болезни с 29 марта по 20 мая и расшифровки 38 805 образцов геномов вируса пришли в здравоохранении Британии, говорится в новом отчете о ситуации с COVID-19 в стране.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В начале 20-х чисел мая Δ-вариант коронавируса отвечал за половину всех новых случаев инфекции в Англии (судя по расшифрованным геномам).
По состоянию на конец мая этот штамм продолжает эпидемиологически вытеснять "конкурентов" и сейчас его распространение – 73% от всех проверенных образцов в стране.
"Для Delta-случаев по сравнению с Alpha-случаями ("британский" штамм, — ред.) существует значительно повышенный – в 2,61 раза – риск госпитализации и попадания в реанимацию (в 1,67 раза) в течение 14 дней с момента взятия пробы", – говорится в сообщении.
- Как доза вакцин от Pfizer и AstraZenecа защищает от Δ-штамма коронавируса.
- Канада советует комбинировать вакцины: после AstraZeneca колоть Pfizer или Modernа.
- Происхождение коронавируса. Топ-инфекционист США хочет увидеть медкарточки шахтеров, заболевших после пещеры в Китае.
- Всего одна мутация – и коронавирус летучих мышей научился заражать человека.
Читайте также: Куда в организме попадает аденовирус вакцины AstraZeneca: исследование у человека и мышей
Комментарии