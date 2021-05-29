Как доза Pfizer и AstraZeneca защищает от "индийского" штамма коронавируса – исследования
Одна доза вакцины (что Pfizer-BioNTech, что Oxford-AstraZeneca) лишь на 34% эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19, который вызывает "индийский" штамм коронавируса. Об этом со ссылкой на данные из Британии пишет журнал The BMJ.
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В период с 5 апреля по 16 мая эффективность вакцины Pfizer была на уровне 87,9% через две недели после второй дозы против штамма B.1.617.2 (и 93,4% против "британского"). Показатели для AstraZeneca были 59,8% и 66,1% соответственно.
Но в трехнедельный период после одной дозы обе вакцины были эффективны только на 33,5% против "индийского" варианта (и на 51,1% – против "британца").
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В Британии быстро растет число заболевших B.1.617.2. По предварительным данным, его заразность даже выше, чем у "британского". Как повлияли новые мутации на вирулентность (степень способности вызывать заболевание или гибель) – данных пока нет. У этого варианта нет мутации E484Q (характерной для "британца" и "ЮАР-мутанта", которая дает ему способность частично ускользать от иммунитета), но есть другая с потенциально аналогичным эффектом – L452R.
Учитывая такие тенденции, британские медики сделали вывод: нужно без задержек вакцинировать двумя дозами как можно больше людей, так как доказана существенная разница в защите после частичной и полной иммунизации.
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В другом исследовании от Института Пастера биологи выяснили, что сыворотка переболевших, собранная спустя год после болезни, в три раза хуже нейтрализовала "индийца", чем "британца", а сыворотка вакцинированных двумя дозами Pfizer – в шесть раз хуже.
"Сыворотка получивших одну дозу AstraZeneca или Pfizer практически не подавляла B.1.617.2. Наши эксперименты по нейтрализации также показывают, что вызванные AstraZeneca антитела менее эффективны против "южноафриканца" и "индийца", чем после Pfizer", – подчеркнули авторы.
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