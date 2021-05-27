Правительство поддержало внесение изменений в "карантинное" постановление от 9 декабря 2020 года насчет ослабления антикоронавирусных мер в сфере культуры, туризма и гостиничного бизнеса. Об этом сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко, подробно о предложенных изменениях рассказал председатель правления в Союзе концертной индустрии Украины Максим Шульженко.

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Как уточнила Марьяна Олеськив, глава Госагентства развития туризма, эти изменения пока не приняты – они в процессе согласования с Минкультом, Минздравом и МИД: "Надеемся на принятие их <...> на следующем заседании правительства".

В зависимости от эпидемиологической ситуации и зонирования областей предусмотрены следующие условия:

→ расширение возможностей для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий (в том числе касается кинотеатров);

Сюда входит возможность проведения массовых мероприятий без соблюдения норм соцдистанции и без необходимости носить маски/респираторы при условии предоставления всеми участниками и сотрудниками мероприятия отрицательного ПЦР- или антиген-теста, который сделан не более чем за 72 ч до мероприятия. Также можно показать справку о полном курсе вакцинации прививками из перечня ВОЗ.

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→ аналогичное разрешение с тестами и прививками касается и открытия развлекательных заведений и ночных клубов;

При существующих противоэпидемических ограничениях предложено увеличить норму заполнения залов с нынешних 50% до двух третей имеющихся мест. При этом размещение зрителей должно происходить с заполнением двух рядов зрителями и одним пустым рядом ("поясное" размещение).

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→ снятие ограничений работы заведений общепита, то есть разрешение на работу в режиме 24/7. Сюда же входит уменьшение дистанции между столиками с 2 до 1,5 метра;

→ снятие ограничений на любые средства размещения для туристов, в том числе ранее закрытые (хостелы и кемпинги);

→ разрешение на пересечение украинской границы иностранцам с документом, подтверждающим получение полного курса вакцинации прививками из перечня ВОЗ, а также упрощенные условия въезда для стран из приоритетных туристических рынков.

Евгений Пилипенко

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